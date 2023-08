Acesta să fie adevăratul motiv pentru care cazurile de "Eris" sunt în creștere?

Eris - cea mai recentă "variantă Covid" - se presupune că provoacă o creștere a numărului de cazuri în întreaga lume. Povestea spune că Anglia, Irlanda și SUA sunt toate afectate puternic, dar a ajuns și în Australia. "Oamenii de știință" cer chiar și revenirea măștilor.

Pe scurt, "Covid" este doar un alt nume inventat pentru gripă, iar "variantele" sunt straturi de vopsea pe care le dau pe narațiune pentru a încerca să o păstreze proaspătă. Existența lui Eris este o nevoie de a menține isteria Covid în viață. Asa ca, următoarea rundă de "vaccinuri" Covid ajunge pe piașă luna viitoare in mai multe tari occidentale, in special membre ale G7. Care G7 se simte acum amenintat de BRICS si de reuniunea din Africa de Sud (22-24 august 2023). Or, nu e bine ca in loc ca lumea sa afla cum se structureaza multipolaritatea BRICS la care adera din ce in ce mai multe state, poporul G7 (contribuabil) sa nu afle ce se intampla in realitate in lume pentru ca este infricosat de Eris (care, apropos, e zeita dezbinarii).

Pentru cei care au pierdut numărătoarea, in tarile occidentale s-a ajuns la șase sau șapte vaccinuri. Acest asa-zis "vaccin actualizat" nu are nimic de-a face cu Eris, desigur, oricât de mult ar sugera limbajul din titluri că a fost "adaptat" pentru ultima variantă, nu a fost așa. A fost în lucru înainte de a se spune că Eris există. Moderna a afirmat că a făcut un "test" care arată că vaccinul lor protejează și împotriva Eris, care a apărut cu doar câteva săptămâni în urmă. Moderna și-a bătut propriul record în ceea ce privește "testele" rapide. Asa ca e numai bine ca sunt "in crestere" noile cazuri de Covid. Si distrag atentia, dar mai produc si profit companiilor producatoare de "vaccinuri".