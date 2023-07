Acoperirea în aur se întoarce: BRICS a decis că va introduce o monedă de rezervă garantată cu aur

In total, peste 41 de țări doresc să se întoarcă la un standard de aur. Aceste tari vor deveni si membre depline ale BRICS care va structura viitoarea guvernantă globală in defavoarea SUA si a UE.

Titluri de presă precum "New Money, New World" și "Gold Standard Will Be Of Great Benefit To Strengthening New Singly Currency" au aparut peste tot. "Se așteaptă ca anunțul oficial să fie făcut în timpul summitului BRICS din august din Africa de Sud", spun si agentiile de presă ne-occidentale." La prima vedere, o nouă unitate de tranzacționare, susținută de aur, sună a bani buni - și ar putea fi, în primul rând, o provocare majoră pentru hegemonia dolarului american", a declarat Thorsten Polleit, economist șef la Degussa, expert in mase monetare.

Acesta a continuat: "Pentru ca noua monedă să fie la fel de bună ca aurul, o monedă cu adevărat sănătoasă, trebuie să fie convertibilă în aur la cerere. Nu sunt sigur că Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud au în vedere acest lucru. Folosirea aurului ca monedă, ca unitate de cont, ar fi o adevărată schimbare de joc, fără îndoială. Ar putea duce la o devalorizare bruscă a multor monede fiat față de metalul galben (inclusiv a monedelor fiat ale BRICS) și ar putea duce la creșterea prețurilor bunurilor în termeni de monede fiat. Ar putea fi un șoc pentru sistemul global al banilor fiduciari. Nu sunt sigur că acest lucru este ceea ce doresc să realizeze BRICS."

Anunțul oficial al noii monede este așteptat în luna august, în timpul summitului BRICS din Africa de Sud. Chiar mai șocantă decât anunțul este atitudinea cavaleristă pe care secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Janet Yellen, pare să o aibă față de această veste. În declarații pe care le pot descrie doar ca fiind complet iluzorii, Yellen a declarat în acest weekend: "Vreau doar să reiterez ceea ce am mai spus în trecut, și anume că eu cred că Statele Unite pot fi sigure că dolarul va juca rolul dominant în facilitarea tranzacțiilor internaționale și va servi ca monedă de rezervă în anii următori. Nu văd acest rol amenințat de nicio evoluție, inclusiv de cea pe care ați menționat-o: moneda comună a BRICS."

Între timp, acest anunț din partea BRICS este un punct de reper cheie pe o hartă mai largă de detronare a dolarului american ca monedă de rezervă globală a lumii. Nu numai că întărește ceea ce știm deja - că aurul este un ban real - dar este, de asemenea, cea mai pronunțată provocare publică la adresa dolarului american pe scena globală din istoria recentă. Este, de asemenea, un punct de reper serios pe o hartă mult mai mare a de-dolarizării SUA. Atunci când o monedă susținută de aur își va face loc pe scena comerțului global, va fi luată în serios.

Băncile centrale din întreaga lume au cumpărat aur într-un ritm istoric, începând cu jumătatea anului 2022. Pentru mulți analiști, o monedă susținută de aur este următoarea evoluție a procesului de dedolarizare a economiei mondiale. În plus, piața internațională a aurului ar putea vedea un nou impuls optimist, deoarece lumea ar putea vedea un nou tip de standard aur. În timp ce perspectiva unei monede BRICS susținute de aur va oferi un sprijin semnificativ metalului prețios, unii analiști se așteaptă însă că va fi nevoie de timp înainte ca impactul să se simtă pe piață, potrivit presei internaționale.

Multe voci se arată mai degrabe sceptice cu privire la acest demers, arătând că alte încercări similare, prin care s-a încercat realizarea a diferite uniuni monetare, au eșuat în condițiile în care nu a existat și o uniune fiscală. Însă mulți analiști au speculat în ultima veme cu privire la apariția unei noi monede globale, care să conteste rolul dolarului american ca monedă de rezervă a lumii. La sfârșitul lunii martie, fostul economist șef al companiei Goldman Sachs, Jim O'Neill, a scris într-o lucrare publicată în Global Policy Journal că dominația dolarului american destabilizează politicile monetare globale. El a adăugat că o monedă BRICS, care să conteste dominația dolarului american, ar aduce stabilitate economiei globale.

După Al Doilea Război Mondial și până în prezent, dolarul american joacă rolul de monedă de rezervă dominantă pentru economia internațională. Rolul de monedă de rezervă face ca dolarul să fie moneda cea mai utilizată în comerțul internațional și în tranzacțiile financiare. Trebuie amintit că dolarul american a fost decuplat de standardul aur la începutul anilor70 ai secolului trecut, ca urmare a deciziei președintelui american Richard Nixon.

Marii rivali economici și geo-politici ai SUA și-au suspus în ultimii ani economiile unor procese anevoioase de de-dolarizare, în încercarea de a reduce influența dolarului american la nivel internațional. China și Rusia sunt pe primul plan, dar nici încercările Arabiei Saudite de a renunța la petrodolari nu sunt de neglijat. Sancțiunile financiare la adresa Moscovei au o istorie lungă, prin urmare Rusia încearcă de ani de zile să își de-dolarizeze economia, pentru a ieși din sfera de influență a Washingtonului. Procesul de de-dolarizare a fost accelerat puternic începând cu 2014, după sancțiunile impuse de SUA Moscovei în contextul anexării peninsulei Crimeea.