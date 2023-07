Actul fondator al grupării de mercenari Wagner a fost găsit înrămat în vila lui Prigojin DOCUMENT

Un document înrămat, aparent fotografiat, găsit de anchetatorii ruși săptămâna trecută, în vila lui Evgheni Prigojin, pare a fi actul fondator, „constituția", Grupului de mercenari Wagner. Este semnat de Prigojin (care este denumit „Directorul") și Dmitri Utkin, fondatorul Wagner („Comandantul"), relatează cercetătorul Chris Owen, citând informațiile apărute pe canalele de Telegram din Rusia.

Documentul, semnat la 1 mai 2014, îi obligă pe cei doi să respecte un set de reguli convenit „din cauza situației dificile din Ucraina și a necesității de a proteja Donbass (inima Rusiei)". Cei doi trebuiau să respecte următoarele regulile:

„Atribuțiile directorului

1. Furmizează arme;

2. Asigură finanțare;

3. Oferă garanții pentru familiile mercenarilor uciși și răniți;

4. Asigură de lucru permanent;

5. Oferp protecție în fața legii ruse care interzice activitățile mercenare (art 359 din Codul penal);

6. Rezolvă toate problemelr în mod colegial;

4/ 7. Participă personal;

8. Nu luptă împotriva poporului rus".

„Atribuțiile comandantului:

1. Selectează echipa;

2. Antrenează bărbații;

3. Scapă de dezertori;

4. Interzice (alcool, drogurile);

5. Rezolvă problemele în mod colegial;

6. Își folosește pe deplin cunoștințele și experiența militară dobândită și duce pănă la capăt sarcinile trasate;

7/ 7. Nu se ridică împotriva VVP [probabil e vorba de Vladimir Vladimirovici Putin];

8. Nu minte și nu înșeală

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat, luni, că șeful Wagner, Evgheni Prigojin, s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin la Kremlin, la cinci zile după rebeliunea eșuată de la sfârșitul lunii iunie, relatează CNN.

Putin a avut o întâlnire cu peste treizeci de comandanți pe 29 iunie, la care a participat și Prigojin, a spus Peskov în timpul unei conferințe de presă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a răspuns astfel unui raport al ziarului francez Liberation, care arată că șeful Wagner a fost la Kremlin după rebeliunea eșuată. „Într-adevăr, președintele a avut o astfel de întâlnire. El a invitat 35 de oameni, pe toți comandanții de unități și conducerea campaniei, inclusiv pe Prigojin".

„Această întâlnire a avut loc la Kremlin pe 29 iunie și a durat aproape 3 ore. Detaliile sale nu sunt cunoscute. Singurul lucru pe care îl putem spune este că președintele a făcut o evaluare a acțiunilor campaniei de pe front în timpul operațiunii militare speciale, precum și a evenimentelor din 24 iunie", a spus Peskov, referindu-se în ultimul timp la revolta de scurtă durată a mercenarilor Wagner. „Putin a ascultat explicațiile oferite de comandanți și le-a oferit alte opțiuni de desfășurare și de utilizare ulterioară în luptă", a adăugat Peskov.

