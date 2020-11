Adrian Streinu-Cercel a răbufnit: "Pandemia este total scăpată de sub control. Carantina e o făcătură, guvernul nu ne protejează!"

Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" din București, susține că pandemia de coronavirus este scăpată de sub control, că Guvernul nu protejează populația și că actuala carantină impusă în mai multe localități este o "făcătură".

Cunoscutul medic a mai precizat că nu este interesat de campania electorală, ci de sănătatea românilor. Reamintim că Adrian Streinu-Cercel, candidează la alagerile parlamentare din partea PSD, el aflându-se pe locul al doilea, după Gabriela Firea, pe lista pantru Senat.

"Este total scăpată de sub control! Avem o problemă, cum o rezolvăm? Foarte simplu: trebuie să conştientizăm faptul că putem fi purtători, că trebuie să purtăm mască de dimineaţă până seara, că nu dorim să dăm altora acest virus. Guvernul nu ne protejază. Nu sunt în campanie electorală, pe mine nu mă interesează campania, mă interesează sănătatea românilor din această ţară. Eu, în momentul de faţă, am 36 de oameni în camera de gardă care stau pe tărgi şi cărora încerc să le dau oxigen şi terapie pentru a avea o minimă şansă de supravieţuire. Despre asta vorbim în momentul de faţă. Restul este politică şi nu mă interesează", a spus Adrian Streinu-Cercel.

Întrebat despre pandemia din Ilfov, unde mai multe localități au intrat în carantină, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" din București a declarat: "Nu se poate vorbi de carantinare. Carantinare înseamnă ‘nothing in, nothing out' (nimic nu intră, nimic nu iese, n.r.). Noi facem o carantinare a la Românica. Intră cine vrea, iese cine vrea, pe proprie răspundere sau fără proprie răspundere. Asta nu e carantină, e făcătură până când focarul nu e închis".

Adrian Streinu-Cercel este de părere că, în urmă cu trei luni, ar fi trebuit făcută o testare în masă a populație, iar cei infectați să fie izolați. Inclusiv HoReCa ar fi avut de câștigat dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, susține medicul.

"Noi nu sunt utopici, ştim să coroborăm rezultatul testării cu nivelul de testare. Mult în urmă, acum câteva luni, prezentam nivelul de pozitivare în funcţie de nivelul de testare. Şi nivelul de pozitivare între cei internaţi şi cei din ambulator. Aceste curbe au ajuns să se întretaie cu 3 luni în urmă. La momentul respectiv trebuia să coborâm în stradă şi să testăm, să-i împărţim în două: pe cei pozitivi să-i izolăm şi să-i tratăm, indiferent de grupa de vârstă. Aveam posibilitatea să le dăm celor de la HoReCa să preia, în vederea izolării, pe cei care nu aveau unde să se izoleze iar noi, partea medicală, îi puteam asista, toată lumea era mulţumită. Nu s-a făcut nimic din toate acestea", a mai precizat medicul.