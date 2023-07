Americanilor li se cere să accepte blackout-uri ale rețelei electrice pentru a "lupta împotriva schimbărilor climatice"! VIDEO

Americanii trebuie să se obișnuiască să trăiască cu pene de curent regulate și generalizate în rețeaua electrică din SUA pentru "binele mai mare" de a "rezolva criza climatică", potrivit Forumului Economic Mondial (FEM) al lui Klaus Schwab.

Vestea vine în contextul în care organismele globaliste nealegite, inclusiv FEM, ONU și Organizația Mondială a Sănătății (OMS), continuă să impună în mod agresiv agenda lor ecologică radicală asupra națiunilor suverane.

După cum am văzut în repetate rânduri, "combaterea încălzirii globale" implică deposedarea publicului plătitor de taxe de drepturile sale și reducerea calității vieții acestuia prin promovarea unor afirmații false privind o presupusă "criză climatică".

FEM, care a ordonat principalelor instituții media să înceapă să promoveze această poveste, vrea să se asigure că cetățenii americani suportă cel puțin două nopți pe săptămână fără acces la electricitate - indiferent de pericolele inerente unui astfel de plan.

Los Angeles Times, care se află întotdeauna în prima linie a promovării agendei globaliste, a susținut planul FEM, argumentând că ar fi "mai ușor și mai puțin costisitor să lupți împotriva schimbărilor climatice" dacă publicul american ar fi "dispus să trăiască cu" pene de curent.

În articolul din LA Times, scriitorul Sammy Roth s-a întrebat ce este mai important: "Să ținem lumina aprinsă 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, sau să rezolvăm criza climatică?".

FEM le cere americanilor să accepte întreruperi regulate ale rețelei electrice pentru a "lupta împotriva schimbărilor climatice

Impulsul dat de către mass-media corporatistă se aliniază cu obiectivele radicale ale agendei verzi a administrației președintelui democrat Joe Biden.

Condusă de John Kerry, țarul climei, care călătorește cu avionul, administrația Biden a susținut obiectivele globaliste ale Forumului Economic Mondial (FEM) și ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru, se presupune, "combaterea încălzirii globale".

În prima zi a președinției sale, Biden a semnat ordine executive radicale împotriva independenței energetice pentru a avansa și mai mult agenda ecologică a globaliștilor.

Prin această măsură, prețurile la gaze și energie au crescut vertiginos, perturbând în același timp aprovizionarea cu alimente.

Kerry a urmat prin lansarea unui atac împotriva industriei agricole pentru a pretinde că "combate emisiile" produse de producția alimentară.

După cum a relatat The People's Voice, Statele Unite sunt una dintre cele 13 națiuni importante care au semnat un acord internațional pentru a lua măsuri drastice împotriva agriculturii, iar John Kerry a recunoscut că confiscările de ferme de către guvern "nu sunt excluse".

Apelurile vin în contextul în care activiștii pentru climă fac presiuni pentru închiderea centralelor electrice din California.

Experții au avertizat de mult timp că rețeaua electrică din California se confruntă cu ani de zile cu potențiale pene de curent și defecțiuni, în timp ce liderii statului continuă să promoveze măsuri agresive de tranziție la surse de energie regenerabilă.

Rețeaua electrică a statului, care este încă alimentată în principal de combustibili fosili, trece în mod semnificativ de la gazele naturale și cărbune la energia regenerabilă nesigură, precum energia eoliană și solară.

Ca parte a cercetării sale, reporterul LA Times Sammy Roth i-a întrebat pe utilizatorii Twitter dacă societatea ar putea începe să taie gazele mai devreme.

Acesta a susținut că ar putea economisi bani dacă ar "accepta câteva pene de curent în plus" în următorii ani.

"Dintre sutele de persoane care au răspuns la întrebarea mea, majoritatea au respins ideea că mai multe pene de curent sunt chiar și pe departe acceptabile - din motive care depășesc simpla comoditate", a recunoscut Roth.

De exemplu, un fost membru al consiliului de comisari al Departamentului de Apă și Energie din Los Angeles, Aura Vasquez, i-a spus lui Roth că "cineva moare de fiecare dată când avem o pană de curent".

În mod similar, John Moura, director de evaluare a fiabilității și de analiză a performanței la North American Electric Reliability Corp. a declarat că penele de curent "nu sunt cu adevărat despre menținerea luminii aprinse".

"Este vorba de a ține oamenii în viață", a spus el.

În ciuda acestor îngrijorări, Roth a declarat că a ajuns din ce în ce mai mult la concluzia că "rezolvarea problemelor climatice" va "necesita sacrificii" pentru a asigura "binele general".

Astfel de sacrificii, a emis el ipoteza, ar putea include să conducă mai puțin, să mănânce mai puțină carne, să accepte ferme solare la scară largă care vor distruge unele habitate ale faunei sălbatice și să suporte costul panourilor scumpe de pe acoperișuri.

În urma reacțiilor de respingere pe scară largă pe rețelele de socializare, Roth a susținut că "s-ar putea să nu avem de ales" atunci când vine vorba de "a învăța să trăim cu mai multe pene de curent".

Mulți utilizatori de social media au ridiculizat articolul pentru că a luat în considerare ideea unor pene de curent orchestrate pentru a lupta împotriva "schimbărilor climatice".

Respingând această linie de gândire, jurnalista și strategul media Gabriella Hoffman a scris: "În mod ironic, de fapt, politicile net-zero - sau împingerile spre decarbonizare - sunt cele care duc la instabilitatea rețelei, la insecuritatea energetică și la pene de curent."

I pose a heretical question in my latest piece for @latimes…



Would it be easier and less expensive to fight climate change if we were willing to live with the occasional blackout?



Read the thing before yelling at me, and let me know what you think: https://t.co/vJdxwENqKw