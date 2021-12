Arafat "Gură de Mort" anunță debutul valului 5 de Revelion. Rafila "Gură de Aur" il oracolase pe 15 ianuarie!

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, căruia internautii de pe retelele de socializare ii mai zic si "Gură de Mort", intrucat prevede "numai nenorociri" i-o ia inainte ministrului Sănătății Alexandru Rafila, caruia aceeasi internauti ii spun "Gură de Aur" pentru proorocirile mai "umane".

Arafat a declarat vineri că efectele petrecerilor din noaptea de Revelion se vor vedea la o saptamana după Revelion si la două după Craciun, intrucat valul 5 va incepe si se va raspandi cu rapiditate. Ceea ce inseamna ca debutul la inceputul Anului Nou, pana in Sf Ion (7 ianuarie). Asta in primul rand pentru că nu toată lumea va respecta normele sanitare de prevenire a răspândirii epidemiei de COVID-19. Sunt deci trei petreceri traditionale romanesti la interval de o saptamana una de alta, la care se intalnesc foarte multe persoane: Craciunul (Nasterea Domnului), Revelionul (si Sf. Vasile) si Sf Ion (cel mai comun nume romanesc). Daca Raed Arafat vede inceputul valului 5 al pandemiei in primele zile ale lui 2022, Alexandru Rafila a anuntat in urma cu o saptamana ca "valul 5 va veni pe 15 ianuarie 2022."

"Nu există să vină oameni din zonele de risc şi să nu intre în carantină (...) Orice impact al unei aglomeraţii, al unei interacţiuni, mobilităţi mai mari, am învăţat foarte bine, cam la o săptămână - două începem să vedem efectele. Aceasta este situaţia. Acum depinde cât de mare va fi impactul şi depinde de cât de mult vom respecta regulile. Clar că nu toată lumea va respecta regulile, dar noi sperăm că majoritatea să respecte recomandările şi regulile", a spus Arafat într-o conferinţă de presă, răspunzând unei întrebări în legătură cu efectele participării oamenilor la petrecerile de Revelion, în contextul apariţiei tulpinii Omicron a coronavirusului.