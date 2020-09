Atac cibernetic la un centru medical. Sute de bucureșteni au primit SMS-uri false că sunt infectați cu COVID

Directorul Complexului Medical Multifuncțional Caraiman din București, dr. Lidia Gomeș, a anunțat vineri că sute de bucureșteni au fost victimele unui atac cibernetic. Cei care au avut rezultate negative la testele Covid făcute în acest complex au primit SMS-uri false care îi anunțau că sunt pozitivi.

"A fost un atac cibernetic, a început la ora 12 noaptea pe 22 septembrie", a spus directoarea centrului. Mesajele către pacienții centrului ar proveni de la un număr scurt de telefon. „Ieri aveam câteva zeci de astfel de mesaje, azi sunt sute. Erau oameni cu rezultate negative, dar au primit SMS-uri că sunt pozitivi", a mai spus Gomeș. In acest moment este în desfășurare o anchetă a autorităților pentru a determina autorul atacului cibernetic. Directoarea Centrului Caraiman a anunțat că s-a făcut o plângere penală și că ancheta în acest caz este în desfășurare. In acelasi timp, Lidia Gomeș doreste sa sesizeze si Serviciul Roman de Informatii, intrucat poate fi vorba despre un atac IT de tip terorist.

Hackerii au spart baza de date a Centrului Multifuncțional Caraiman, unde se derulează de mai mult timp un program gratuit de testate COVID-19 pentru cetățenii sectorului, anunțat public, de multe ori, de primarul Dan Tudorache. O mare parte dintre cei care au fost testați au primit, în ultimele două zile, mesaje sms că au fost depistați cu periculosul virus. In realitate, hackerii au fost platiti - din ce se pare - de principalul contracandidat al lui Tudorache ca sa loveasca in proiectul sau de suflet de la Centrul Caraiman, care a fost mentionat ca si clinica specializata anti-Covid chiar la intrunirile UE.

Tudorache a transformat vechea policlinică Caraiman într-un veritabil centru multifuncțional european, dotat cu telemedicină și peste 20 de specialități medicale. Analizele, consultațiile și tratamentele efectuate în această clinică sunt gratuite pentru toți cetățenii sectorului, iar personalul medical și auxiliar a fost trup și suflet, 24 din 24 alături de oameni în perioada cea mai grea a pandemiei.

Dan Tudorache, primarul Sectorului 1, a transmis urmatorul mesaj, deducandu-se din acesta ca banuieste si el directia din care a sosit atacul: "Clotilde Armand duce politica ei și doar a ei personală. Unde mulți fac, ea critică. Niciodată nu a găsit un cuvânt de bine sau de mulțumire pentru oamenii din administrație, și vorbesc aici de mii de oameni care au muncit pe perioada pandemiei, acești eroi ai noștri de fiecare zi. Vorbesc despre personalul medical și administrativ de la Centrul Multifuncțional Caraiman, oameni care au lucrat și atunci când eram cu toții în carantină, având grijă de bolnavii cronici, furnizând consultații medicale telefonice și eliberând rețete la distanță... Vorbesc despre cei care s-au asigurat ca toate persoanele la risc să aibă acces rapid la un vaccin antigripal... Și mulți alții pe care îmi cer scuze că i-am omis, mulți, foarte mulți oameni care fac ca Sectorul 1 să funcționeze."