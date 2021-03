Au crezut ca-s blestemați! Un preot din Cluj a fost amendat de jandarmi dupa ce le-a urat "sa ajunga cu toata familia in Rai"

Un preot din Cluj a fost amendat cu suma de 2.000 de lei pentru ca a urat unei patrule de jandarmi: "Sa ajungeti cu toata familia in Rai", vorba ce a fost interpretata drept un blestem. Preotul fusese atentionat asupra faptului ca nu purta masca.

"Subnumitul a fost depistat in Piata Garii din Cluj-Napoca in timp ce nu purta masca de protectie, conform legii in vigoare, iar in momentul in care i-am atras atentia a sustinut ca el nu poarta, nu este obligat, i-am spus ca incalca prevederile legale si o sa fie sanctionat, mi-a spus ca imi ia familia si mi-o duce in Rai", se arata in procesul verbal prin care preotul a fost amendat cu suma de 2.000 de lei.

"La Cluj, un preot a fost amendat de Jandarmerie cu 2.000 de lei pentru ca a urat unei patrule de jandarmi: "Sa ajungeti cu toata familia in Rai." Au crezut ca e blestem. Credeam ca jandarmii nu stiu doar de gluma, dar vad ca nici binecuvantarea nu merge", a comentat un clujean, cel care a postat o fotografie a procesului verbal.