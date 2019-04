Augustin Lazar transmite premiul GDS lui Iulius Filip si tuturor disidentilor din Asociatia fostilor detinuti politici

Procurorul general Augustin Lazar a luat decizia ca transmita premiul GDS pe anul 2018, primit de la Grupul pentru Dialog Social, lui Iulius Filip si tuturor disidentilor din cadrul Asociatiei fostilor detinuti politici din Romania.

"In acest context, am luat decizia de a transmite premiul GDS celor care - cu pretul vietii sau al unor suferinte inimaginabile - au facut posibil ca astazi noi sa ne putem exprima liber, sa traim intr-o societate democratica, sa revenim acolo unde ne este locul, in Europa", arata Lazar, intr-un comunicat de presa. "Transmit acest premiu domnului Iulius Filip si tuturor disidentilor din cadrul Asociatiei fostilor detinuti politici din Romania, o data cu asigurarile mele ca astazi Ministerul Public este o institutie care activeaza la cele mai inalte standarde profesionale", mai spune procurorul general al Romaniei.

Augustin Lazar isi exprima inca o data regretul pentru dramele si suferintele traite de luptatorii anticomunisti, "prin al caror curaj si sacrificiu a fost scrisa cea mai demna pagina din istoria contemporana a Romaniei." In ultima luna, Lazar a fost acuzat ca ar fi fost "tortionar" in perioada comunista pentru ca a facut parte dintr-o comisie care decidea eliberarea unor detinuti si a respins o astfel de cerere. Cazul Iulius Filip, pus in discutie de Antena3, a fost consemnat in 1986, adica in urma cu 33 de ani.