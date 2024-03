Autoritățile vânează "gașca micului ticălos" după ce un copil de 11 ani a jefuit o bancă și a amenințat angajații

Autointitulata "gașca micului ticălos" a jefuit o bancă, liderul fiind un copil de 11 ani. Băieții au transmis un bilet de amenințare unui casier înainte de a fugi cu o sumă de bani care nu a fost făcută publică. Gașca este cunoscută sub numele de 'The Little Rascals' - 'Micuții șmecheri', numele unui film thriller din 1994.

Trei băieți, cu vârste de 11, 12 și 16 ani, au fost supranumiți "banda Little Rascals" după ce au jefuit o bancă din Houston, au anunțat miercuri autoritățile. Șeriful comitatului Harris, Ed Gonzalez, a declarat că tinerii sunt în custodie și au fost acuzați de jaf prin amenințare, potrivit The Independent.

Gonzalez a spus că, din cauza vârstei lor, nu vor fi făcute publice informații suplimentare, iar biroul șerifului nu a răspuns imediat la o solicitare de informații suplimentare. Biroul FBI din Houston spune că ei erau căutați pentru jefuirea unei bănci Wells Fargo din zona Greenspoint din nordul orașului Houston pe 14 martie. FBI a postat pe X o imagine a trio-ului, care îi arată pe toți trei purtând hanorace cu glugă în holul băncii. Un mesaj lăsat la FBI pentru a obține informații suplimentare nu a fost returnat imediat.

"Îi recunoașteți pe acești "mici ticăloși"? Credeți sau nu, tocmai au jefuit Wells Fargo de la 10261 North Freeway. Dacă știți cine și unde sunt, contactați imediat poliția", a anunțat FBI-ul. O zi mai târziu, instituția a anunțat că toți cei trei suspecți de jaf bancar, cunoscuți sub numele de "micii ticăloși", sunt în custodie. Adăugând: "Sunt băieți de 11, 12 și 16 ani, acuzați la nivel local de jaf prin amenințare. Deoarece sunt minori, numele lor și niciun detaliu suplimentar nu vor fi făcute publice".

Postul ABC 13 din Houston a relatat că băieții au transmis un bilet de amenințare unui casier înainte de a fugi pe jos cu o sumă de bani nedeclarată. Postul a mai raportat că părinții a doi dintre băieți i-au identificat după ce fotografiile lor au fost făcute publice, în timp ce un al treilea băiat a fost recunoscut de un ofițer de poliție în urma unei bătăi. Nu este prima dată când biroul FBI din Houston a aplicat o poreclă unui jefuitor de bănci în speranța că publicul îi va recunoaște.