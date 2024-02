Avocatul Cuculis aruncă în aer dosarul lui ÎPS Teodosie: "DNA nu are înregistrările originale iar publicația Recorder le-a șters"

Avocatul Adrian Cuculis, apărătorul ÎPS Teodosie în dosarul în care Arhiepiscopul Tomisului este acuzat de cumpărare de influenţă, a afirmat că DNA nu are înregistrările originale, iar publicaţia Recorder le-a şters.

"Procurorul, din punctul meu de vedere, l-a apărat extrem de tare pe martorul din această cauză pentru că este singura depoziţie incriminatoare din dosar şi, bineînţeles, tot de la martor au cumva înregistrarea, dar au reieşit câteva elemente importante. În primul rând, se pare că s-ar fi filmat cu mai multe camere. Nu există niciun fel de dovadă că DNA-ul are originalul acestor înregistrări. Tot ce are DNA în acest dosar sunt nişte înregistrări copiate pe un alt dispozitiv, puse la dispoziţia DNA-ului. Deci, atenţie, DNA-ul nu are înregistrările originale, iar Recorder a şters înregistrările originale. Vorbim despre un dosar fabricat din punctul meu de vedere", a explicat apărătorul Arhiepiscopului Tomisului.

"80% dintre întrebări au fost respinse, tot ceea ce viza integritatea datelor a fost respins. Este clar, din acest punct de vedere, că DNA-ul are un interes major să îşi ţină în braţe martorul, dar apărarea trebuie să-şi facă treaba, lucru care, din punctul meu de vedere, şi eu şi colega mea astăzi am fost împiedicaţi", a afirmat Adrian Cuculis. El a dezvăluit că martorul din acest dosar a înregistrat şi alte persoane, politicieni, preoţi, dar a şters acele imagini.

"Numărul 2, şi probabil că este bomba audierii de astăzi, au fost înregistrări, conform lui Leaşcu, prin care ar fi înregistrat demnitari ai statului român, alţi politicieni, alţi preoţi şi înalţi prelaţi, iar ulterior înregistrările respective le-a şters şi practic ele nu mai există. Singurele care au rămas au fost cele cu Înalt Preasfinţitul Teodosie şi cu consilierul acestuia. Mie mi se pare că dosarul este o încercare puerilă de discreditare, cum am mai spus. Nu poţi să faci dosare penale pe înregistrări copiate de către martorul denunţător, puse pe un alt sistem şi ulterior, atenţie, puse la dispoziţia DNA-ului. Cum vă închipuiţi că acea cameră, sau una dintre ele, că nici nu mai ştim câte sunt, poate au fost 100, oricum materialul este tăiat, reiese din înregistrări, au fost date înapoi, restituite Recorder pe 8 ianuarie 2024", a explicat Adrian Cuculis.

"DNA-ul a încălcat grav dispoziţia articolului 100 aliniatul 2, sens în care a paralizat cererile în probaţiune formulate de către clientul nostru, Arhiepiscopul Tomisului. De ce spun acest lucru? Am formulat o cerere în probaţiune prin care am solicitat să se dispună expertiză criminalistică asupra integralităţii şi originalităţii înregistrărilor care se află la dosarul cauzei, precum şi percheziţie informatică a suportului optic pe care s-a procedat la filmare. Surprinzător, astăzi martorul a declarat că nu se mai află în posesia acestui suport optic, acesta a fost predat către publicaţia Recorder în 8 ianuarie 2024. Revenind ulterior la declaraţia sa, afirmă că, de fapt, au existat două camere de filmat şi că, de fapt, s-ar fi procedat la restituirea către Recorder în iulie 2023", a explicat avocata Arhiepiscopului Tomisului.

"Mai mult decât atât, apărarea a solicitat să dispună Parchetul emiterea unei adrese către publicaţia Recorder pentru a depune înregistrările care au fost avute la bază în momentul în care s-a realizat materialul şi s-a adus la cunoştinţa opiniei publice. Iar solicitare respinsă într-o singură frază, că nu este utilă. În acest dosar se pare că probele solicitate de apărare sunt inutile şi nu sunt pertinente soluţionării cauzei. Este adevărat că s-a admis în probaţiune această reaudiere a martorului. Era şi normal să se admită câtă vreme iniţial declaraţia acestui martor a fost luată în faza de începerea urmăririi in rem cu uşile închise şi normal că a fost încărcat dreptul la apărare al clientului nostru, Arhiepiscopul Tomisului", a declarat avocata Irina Luminiţa Stanciu.

La rândul său, martorul Petrică Leaşcu, cel care făcut înregistrarea cu IPS Teodosie, a declarat că la sediul DNA i-au fost luate declaraţii despre cum s-au petrecut faptele.

Întrebat dacă filmările respective au fost editate şi montate, martorul a răspuns: "Nu pot să mă acuz pe mine. Eu am acuzat Recorder că n-a dat toate filmările, n-am spus că au fost trunchiate sau nu sunt adevărate. Ce-a postat, ce-a difuzat Recorder sunt filmări corecte. Este adevărat că sunt editate pentru că nu poţi publica întreaga înregistrare. În timpul unei discuţii, îl poţi surprinde pe om în ipostaze mai puţin plăcute şi nu ai voie să-l expui public. Eu am precizat foarte clar că filmările pe care le-am realizat n-au fost difuzate de Recorder. Le-am publicat eu, iar pe baza acelor filmări, DNA s-a autosesizat şi a deschis dosar penal. Profit de ocazie să întreb public Recorder cum explică lucrurile acestea, adică filmări pe care ei le-au considerat irelevante, procurorii DNA le-au considerat relevante?".

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Constanţa au anunţat, la începutul lunii decembrie, că au dispus începerea urmăririi penale faţă de suspecţii Teodosie Petrescu, arhiepiscop al Tomisului (funcţionar public în sensul legii penale), pentru cumpărare de influenţă, şi P.I., un consilier în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, pentru complicitate la cumpărare de influenţă

"În luna iulie a anului 2023, suspectul Petrescu Teodosie, în calitatea menţionată mai sus, ar fi promis suma de 160.000 lei unui om de afaceri (martor în cauză), reprezentând un procent de 20% din suma de 800.000 lei, pe care acesta din urmă ar fi trebuit să o obţină pentru Arhiepiscopia Tomisului, în urma folosirii influenţei pe care ar fi afirmat că ar fi avut-o asupra funcţionarilor cu drept de decizie în această privinţă din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte. La acea discuţie ar fi participat şi celălalt suspect, acesta fiind cel care ar fi negociat cu omul de afaceri termenii în care urma să fie pusă în practică «înţelegerea» respectivă", arăta DNA

Potrivit sursei citate, suma de 800.000 lei ar fi urmat să fie utilizată pentru finanţarea unor lucrări de construcţie ori reabilitare a unităţilor de cult aflate în subordinea Arhiepiscopiei Tomisului. Investigaţia Recorder în baza căreia a fost declanşată ancheta DNA a fost publicată în 21 noiembrie.