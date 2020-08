Balint, amintiri din comunism! Ce a păţit când a vrut să vândă ARO-ul primit recompensă pentru câştigarea CCE

Fostul atacant al echipei naţionale şi al formaţiei Steaua, Gabi Balint, a povestiti o întâmplare hazlie petrecută după câştigarea, în 1986, a Cupei Campionilor Europeni.

După triumful din finala cu Barcelona, 2-0, victorie obţinută în urma executării loviturilor de la 11 metri, una dintre ele fiind transformată de Balint, recompensa pentru cea mai răsunătoare performanţă a fotbalului românesc a reprezentat-o câte un automobil ARO pentru fiecare jucător..

Fost internaţional, în prezent analist sportiv, a povestit în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu" de pe GSP.RO, cum a reuşit să vândă maşina de teren. "Al meu a fost puţin folosit. Avea 3.000 de kilometri. Ţin minte că înainte să-l vând am ieşit cu el. Dar când am văzut că trebuie să schimb vitezele cu două mâini, abia puteam să mişc maneta, l-am dat! Bine, toţi l-au dat. Eu am luat 250.000, am luat chiar bine. Duckadam l-a vândut slab, probabil al lui era mai vechi. Bani cash, care miroseau a şură! A stătut. Era un om care avea nevoie de el la ţară, cred că era cioban. Banii miroseau a fân, e clar că omul îi ţinea sub o saltea ceva", a rememorat amuzat Balint.