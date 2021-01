Beneficiile pandemiei: Dr. Fauci este cel mai bine plătit angajat al guvernului federal câștigând mai mult decât președintele SUA

Dr. Anthony Fauci este cel mai bine plătit angajat dintre cei patru milioane de salariați ai guvernului federal al Statelor Unite, relatează Forbes. Imunologul american a câștigat 417.608 de dolari în 2019, ultimul an pentru care sunt disponibile date privind salariile angajaților federali.

Dr. Fauci a câștigat mai mult decât președintele Statelor Unite, salariul celui mai puternic om din lume fiind situat la 400.000 de dolari. Toate datele au fost colectate de site-ul OpenTheBooks.com prin cereri privind accesul liber la informațiile de interes public. Dacă Fauci își va păstra funcțiile de director al Institutului Național de Sănătate (NIH), director al Institutului Național pentru Alergii și Boli infecțioase și consilier medical șef al președintelui, acesta urmează să câștige aproape 1.668.000 de dolari până la finalul mandatului președintelui Joe Biden dacă nu va primi o mărire de salariu (sau nu a primit deja).

Între 2010 și 2019 Fauci a câștigat 3,6 milioane de dolari din venituri salariale, acestea crescând de la 335.000 de dolari anual în 2014 la suma actuală de 417.608 raportată în 2019. Într-un interviu acordat pe Instagram în 13 august 2020 actorului Matthew McConaughey, dr. Fauci a fost întrebat la un moment dat dacă are milioane de dolari investiți în companii care dezvoltă vaccinuri. Imunologul a râs și a răspuns că: „Matthew, nu, am zero! Sunt un angajat guvernamental. Am un salariu de stat".

Vicepreședintele Mike Pence, care a condus echipa de lucru a Casei Albe pentru gestionarea pandemiei, a avut un salariu anual de 235.100 de dolari în 2019, cu mult sub Fauci. Colega lor din echipa de lucru dr Deborah Birx a câștigat 305.972 de dolari în același an. Spre comparație, președintele Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, va câștiga 223.500 de dolari anul acesta, judecătorul suprem al Curții Supreme, John Roberts, 270.000 de dolari, iar congresmenii americani 174.000 de dolari.

În SUA există limite asupra salariilor angajaților guvernului federal dar și excepții de la acestea, după cum demonstrează veniturile obținute de dr. Fauci. Excepțiile există pentru a face salariile din guvernul federal competitive comparativ cu cele din mediul privat pentru a atrage medici și oameni de știință de top. Datele OpenTheBooks.com arată că există trei doctori, toți din cadrul Departamentul pentru Sănătate şi Servicii Umane, care câștigă mai bine decât președintele american, salariile lor fiind între 406.000 și 417.000 de dolari.