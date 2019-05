Bianca Dragusanu si Alex Bodi s-au certat ca la usa cortului! Ce spune Catalin Botezatu despre incident

Bianca Dragusanu si Alex Bodi s-au certat atat de tare incat a fost nevoie de interventia politistilor pentru a aplana conflictul. Catalin Botezatu, bun prieten cu Bianca Dragusanu, a facut primele declaratii despre incidentul care a socat toti vecinii apartamentului celor doi.

Toti fanii celor doi stiu ca indragitul designer vestimentar, Catalin Botezatu, este confidentul Biancai Dragusanu, iar cei doi par de nedespartit, mai ales cand frumoasa vedeta are nevoie de sfaturi. In cadrul unui interviu oferit recent unei reviste, Catalin Botezatu a comentat incidentul in care a fost implicata Bianca Dragusanu si Alex Bodi. Intreg comentariul a fost dat intr-un mod savuros, spre deliciul fanilor celor doi:

"De-ale Biancai. Unde e iubire, pasiune este si nebunie. Nu e nimic special. Cand iubesti o femeie poti sa faci orice nebunie. Sa o rapesti, sa fugi cu ea in lume, te sinucizi, doamne fereste sa nu faceti asta! Recurgi la tot felul de tertipuri pentru a ii demonstra femeii respective ca ai nevoie de ea. A venit si Politia?! Foarte bine! A fost spectacol, a fost show. Glumesc... Asta este viata noastra, a persoanelor publice, iar probabil este firesc sa se intample si asta. Probabil... zic si eu", a declarat Catalin Botezatu pentru reporterii revistei VIVA!.

Bianca Dragusanu are impreuna o fiica cu Victor Slav cu care a fost si casatorita. Bianca Dragusanu s-a nascut pe 6 martie 1982 in Hunedoara. Ea si Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civila a Sectroului 3 din Bucuresti. Nunta au facut-o pe 29 septembrie 2013, iar nasi au fost Nicoleta Luciu si sotul ei Zsolt Csergo. La cateva luni dupa ce au devenit sot si sotie, in 2014, ei au divortat. Ulterior, Bianca Dragusanu si Victor Slav si-au reluat relatia in secret, dupa care blonda a facut totul public. Vedeta i-a daruit o fiica prezentatorului TV. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016. Bianca Dragusanu are si un atelier de croitorie, de unde ies adevarate capodopere vestimentare. La sfarsitul lunii iulie 2018, vedeta si-a incheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, astfel ca nu mai prezenta emisiunea "Te vreau langa mine". Ea a fost inlocuita de Andreea Mantea.