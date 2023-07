Bill Gates recunoaște indirect că țânțarii săi modificați genetic provoacă epidemia mortală de malarie din SUA!

Bill Gates a finantat testele si eliberarea a miliarde de țânțari modificati genetic si infectati în SUA iar recent a anuntat că va lansa în curând un vaccin care, potrivit lui, va rezolva problema țânțarilor cu malarie.

Dovezile împotriva lui Gates sunt grăitoare, iar presa mainstream finanțată de Gates face tot posibilul pentru a suprima și îngropa această poveste. La câteva luni după ce un start-up tehnologic al lui Bill Gates, numit Oxitec, a eliberat miliarde de țânțari modificați genetic, țânțarii din Statele Unite sunt testați pozitiv la viruși extrem de rari și mortali, unii dintre ei fiind eradicați cu zeci de ani în urmă, iar alții nefiind niciodată raportate în Statele Unite. Țânțarii lui Gates s-au înmulțit, iar Florida și Texas raportează acum cazuri de malarie pentru prima dată în ultimele decenii.

Dar nu este vorba doar de Florida și Texas. Diferite state din SUA au raportat o creștere bruscă a virusurilor transmise de țânțari. În Midwest, cazurile de virus Jamestown Canyon, transmis de țânțari, sunt în creștere. Virusul Jamestown Canyon poate provoca boli grave, inclusiv encefalită, care este infecția creierului, sau meningită, care este infecția membranelor din jurul creierului și a măduvei spinării. Oficialii din domeniul sănătății spun că două "flotile" de țânțari din Georgia de Sud au fost testate pozitiv pentru encefalita ecvină estică, care are o rată de mortalitate de 30% la om.

Și nu doar oamenii sunt în pericol, ci si animalele de companie, animalele crescute in ferme pentru carne, așa că nu ar trebui să fie o surpriză faptul că un virus transmis de țânțari care poate fi letal pentru animalele. S-ar putem sa avem de a face cu cea mai mare campanie de exterminare a animalelor pentru carne in intreaga lume. Mai ales că Gates promoveaza carnea artificială din celule stem, sau carnea "printata" la imprimanta cu proteine din insecte si larve de viermi.

Bill Gates a înregistrat un videoclip promoțional pentru a se lăuda că "țânțarii sunt cei mai mortali pentru oameni" și că va elibera milioane de exemplare modificate genetic care ar trebui sa-i atace si sa-i extermine pe tânțarii naturali care ar fi vinovati de raspandirea bolilor. Gates a creat problema, iar acum se pregătește să apară în înfățișarea sa de acum familiară de fals profet și să ofere soluția - care se întâmplă să fie sub forma unui vaccin cu ARNm pe care este hotărât să-l impună. Noul vaccin împotriva malariei BioNTech, care va fi în curând "sigur și eficient", a început testele clinice în decembrie 2022, exact la timp pentru marea explozie a virusurilor transmise de țânțari din 2023. Vaccinul BioNTech, finanțat de Gates, va obține fără îndoială aprobarea FDA.

1) Bill Gates company released billions of mosquitoes in Florida & Texas.



2) Malaria now in Florida & Texas for the first time in 20 years.



3) Bill Gates has a malaria vaccine almost ready.



Hydroxycholorquine is an anti-malarial drug.

No vax needed.https://t.co/Lyflu2qRvT pic.twitter.com/4MOoYcbWFQ