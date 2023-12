Bill Gates si Ursula von der Leyen au fost dati in judecata la Haga pentru crime impotriva umanitatii prin vaccinurile Covid ARN mesager

United for Freedom, sectia germana, i-a dat in judecata in data de 28.11.23 la Curtea de Justitie de la Haga pe Bill Gates in solidar cu fundatia sa, si pe Ursula von der Layen, sefa Comisiei Europene pentru contractul de cumparare a vaccinurilor Covid ARN mesager cu acuzatia de crima impotriva umanitatii. A fost pusa in pericol viata a cel putin 451 de cetateni europeni.

Mass-media mainstream a devenit recent mult mai critică atunci când vine vorba de evaluarea calității vaccinurilor cu ARNm și a posibilelor efecte secundare. "FOCUS online", de exemplu, a publicat un articol realizat de "The European", cu care revista colaborează.

Articolul abordează problema deloc neglijabilă dacă Pfizer/BioNTech a folosit două procese de fabricație diferite pentru produsul său cu ARNm. Acest lucru ar fi devenit necesar după ce comenzile masive primite în timpul pandemiei de coronavirus nu au mai putut fi onorate folosind metoda de fabricație autorizată inițial, scrie epochtimes.de.

În primul rând, acest lucru dovedește afirmația, catalogată drept o teorie a conspirației, potrivit căreia există metode de fabricație diferite pentru unul și același vaccin coronavirus. Problema aici nu este faptul în sine, ci rezultatul calitativ.

Teza avansată de mai mulți oameni de știință și de echipa de avocați Rogert și Ulbrich din Düsseldorf afirmă că au existat și diferențe calitative, care, totuși, nu ar fi trebuit să existe din punct de vedere juridic în ceea ce privește autorizațiile: Institutul Paul Ehrlich sau Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) ar fi trebuit să testeze intensiv produsul ARNm și să îl retragă imediat de pe piață în cazul în care ar fi existat abateri evidente.

Ceea ce relatează acum "FOCUS online" a fost un subiect foarte discutat de ani de zile pe scena măsurilor corona și a criticilor vaccinării. De exemplu, cercetătorul britanic Craig Paardekooper a descoperit la sfârșitul lunii octombrie 2021 că loturile individuale ale așa-numitelor vaccinuri aveau niveluri diferite de toxicitate, ceea ce, la rândul său, indica faptul că producția nu a fost uniformă.

Abaterile au fost atât de extreme, a scris expertul medical Wolfgang Wodarg, care este popular printre criticii măsurilor împotriva coronavirusului, încât acestea nu se puteau datora unor fluctuații aleatorii sau legate de aplicare ale toxicității.

Chiar și așa-numiții verificatori de fapte de la Health Feedback, care au fost însărcinați de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) să analizeze presupusele teorii ale conspirației ale criticilor măsurilor privind coronavirusul, au stabilit, conform propriilor cercetări, că au existat două procese de fabricație diferite în producția substanțelor ARNm. Cu toate acestea, Health Feedback nu a considerat acest lucru problematic, deoarece ambele procese duc la aceeași calitate. Schimbarea s-a datorat doar producției în masă - procesul a fost schimbat de la "Procesul-1" la "Procesul-2".

"FOCUS online" a constatat că EMA cunoștea foarte bine diferitele linii de producție. EMA a recomandat autorizarea condiționată a vaccinului, deoarece vaccinarea era în continuare mai bună decât orice altceva. EMA numește acest lucru o "analiză cost-beneficiu".

Un purtător de cuvânt al BioNTech a declarat pentru revista germană: "Procesele de producție la scară mică și la scară mare au fost prezentate autorităților competente pentru examinare". Ambele procese de fabricație au fost de o calitate comparabilă. "Acest lucru a fost verificat și confirmat prin studii de comparabilitate și teste de caracterizare de susținere".

Avocații Rogert și Ulbrich din Düsseldorf au reprezentat până în prezent mii de victime ale vaccinurilor și au stabilit că anumite producții (loturi) de substanțe ARNm de la BioNTech au un potențial semnificativ mai mare de efecte secundare grave.

Avocatul Rogert contestă cu fermitate afirmația de comparabilitate a BioNTech și își construiește strategia de reprezentare a victimelor vaccinurilor pe baza acesteia. Ediția americană a ziarului Epoch Times a relatat recent că ar putea fi intentate procese împotriva Pfizer/BioNTech și în SUA, în legătură cu procedurile Process 1 și 2.

Un alt lucru este izbitor: Un studiu danez pe loturi publicat în martie 2023 a ajuns la concluzii similare în ceea ce privește frecvența efectelor secundare ale anumitor loturi cu cele la care au ajuns avocații atunci când au comparat numărul de loturi a mii de clienți.

Dr. Kay Klapproth a studiat în detaliu studiul danez la vremea respectivă. Klapproth este biolog specializat în imunologie și a fost cel mai recent consilier academic la Universitatea din Heidelberg. În timpul pandemiei de coronavirus, el a cofondat Inițiativa pentru Democrație și Iluminism. El spune despre calitatea studiului:

"Este un studiu publicat. A fost publicat în renumita publicație "European Journal of Clinical Investigation". A trecut printr-un proces de evaluare inter pares, au existat recenzenți care l-au analizat, iar acest studiu este de fapt foarte convingător din punct de vedere metodologic".

Klapproth consideră că nu este acceptabil ca un medicament care îmi este prescris astăzi să aibă o eficacitate diferită sau efecte secundare diferite peste patru săptămâni sau patru luni - dacă cumpăr un alt ambalaj - "am avut o cerere uriașă pentru astfel de nanoparticule lipidice dintr-o dată, ceea ce nu s-a întâmplat anterior la nivel mondial".

Biologul a fost, de asemenea, cel care a atras atenția, în luna iulie a acestui an, că producția de substanțe cu ARNm ar fi putut duce la contaminarea cu ADN, care nu își are locul acolo. În cadrul interviului, biologul a explicat:

"Există acum indicii că este posibil ca procesele de purificare necesare să nu fi avut loc suficient la BioNTech și Moderna și că, prin urmare, preparatele prezintă o contaminare considerabilă cu ADN. Aceste contaminări pot ascunde riscuri pentru sănătate pe care nu suntem încă în măsură să le evaluăm. Toate acestea sunt lucruri pe care PEI sau autoritățile de siguranță ar fi trebuit să le verifice, dar probabil că nu ar fi putut face acest lucru în timpul scurt pe care îl aveau la dispoziție și cu personalul de care dispuneau."

În concluzie: Pe lângă o critică fundamentală a ideii unui vaccin cu ARNm împotriva coroanei, mai există și alte două puncte de critică a producției: în primul rând, schimbarea procesului de fabricație pentru o producție în masă și, în al doilea rând, contaminanții suplimentari care sunt periculoși pentru sănătate. Este posibil ca unul să fie legat de celălalt.

Klapproth a întrebat în iulie 2023: "A fost o reelaborare pentru că și-au dat seama că primele loturi au fost dezastruoase? [...] Aici, producătorul - în acest caz BioNTech/Pfizer - trebuie să explice exact de ce loturile anterioare au avut de fapt un profil de efecte secundare diferit de cele livrate ulterior".

Iar în urmă cu șase luni, Klapproth și-a exprimat o altă suspiciune cu privire la diferențele dintre loturi în ceea ce privește frecvența efectelor secundare: este posibil ca sistemul de raportare a efectelor secundare la Institutul Paul Ehrlich sau în Danemarca să fi fost schimbat după ce autoritățile de raportare și-au dat seama că ceva mergea într-o direcție greșită.

"FOCUS online" face un pas mai departe în articolul său și citează victimele ARNm care au declarat că au semnalat faptul că BioNTech nu numai că a schimbat producția vaccinului său ARNm din cauza viitoarei producții în masă, ci și pentru că a dezvoltat o calitate mai bună pentru un grup restrâns de persoane și o calitate mai slabă pentru mase.

Dacă această abordare se dovedește a fi adevărată, aceasta ar confirma mama tuturor teoriilor conspirației în critica măsurilor corona și a vaccinării, care afirmă că oamenii de rând au fost injectați cu o substanță potențial periculoasă, iar anumite elite nu au fost injectate.

Avocații Rogert și Ulbrich au sintetizat cazul într-o declarație de revendicare transmisă către Focus: BioNTech a depus la EMA o cerere de autorizare pentru două procese de fabricație denumite "Procesul 1" și "Procesul 2". În acest scop, producătorul a prezentat autorității de reglementare un vaccin care a fost amplificat cu ajutorul unei reacții în lanț a polimerazei (PCR). Cu toate acestea, vaccinul împotriva coronavirusului pe care publicul larg l-a primit în cele din urmă a fost produs printr-un proces care utilizează bacteria E. coli. Potrivit avocaților germani, vaccinul produs în acest mod conținea "în unele cazuri impurități considerabile cu molecule de ADN".