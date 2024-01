Bill Gates spune că următoarea generație de vaccinuri Covid va folosi "mici plasturi", astfel încât nici măcar nu vei ști că ai fost vaccinat

Țarul neales al sănătății mondiale, Bill Gates, a anunțat că următoarea generație de vaccinuri Covid va folosi "mici plasturi" în loc de ace pentru a facilita vaccinarea și va avea "o durată mai lungă și o acoperire mai mare".

"Vom avea un vaccin împotriva tuberculozei, un vaccin împotriva malariei, un vaccin împotriva HIV și chiar și lucruri precum vaccinurile Covid, trebuie să le facem să aibă o durată mai lungă și o acoperire mai mare", a declarat Gates pentru CNBC India în timpul summitului Davos de la Forumul Economic Mondial de la Davos.

