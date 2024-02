Budanov, seful serviciilor secrete ucrainiene: "Stiu ca va dezamagesc, dar Navalnîi a murit din cauze naturale de la un cheag de sânge"

O declarație greu de închipuit că a dat-o un sef al serviciilor secrete din Ucraina. Totusi, Kiril Budanov, șeful serviciului de informații militare GUR din Ucraina, a șocat întreaga lume, spuând că moartea lui Navalnîi a fost cauzată din "motive naturale". Budanov nu suntine iata narativul ca Vladimir Putin a ordonat asasinarea principalului sau opozant.

Kiril Budanov a declarat in fata reporterilor: "Știu că vă dezamăgesc, dar ceea ce știm este că Alexei Navalnîi a murit cu adevărat din cauza unui cheag de sânge. Și acest lucru este mai mult sau mai puțin confirmat. Acesta nu a fost luat de pe internet, ci, din păcate, a avut o moarte naturală".

Declarația lui Budanov, care nu este preluată de presa main SUA, din motive lesne de inchipuit confirma ceea ce presa alternativa de peste ocean sustinea de mai multe zile, anume care ar fi fost avantajele regimului de la Kremlin ca sa-l omoare pe Navalnîi imediat dupa interviul pe care Vladimir Putin i l-a acordat ziaristului Tucker Carlson si in care se arata dispus sa negocieze cu Occidentul pentru restabilirea păcii.

Este exact ca si in cazul conductei Nordstream, in care caz Moscova nu ar fi avut niciun interes s-o arunce in aer atata vreme cat putea sa distribuie gaz in Europa Occidentala, iar ulterior s-a aflat din diverse surse de investigatii ca mai degraba interesele erau cele americane de a da vina pe Rusia si a vinde Europei gaze lichefiate la preturi exorbitante, dupa ce s-a generat o falsa criza energetica.

Si in cazul mortii lui Navalnîi, dupa ce americanii au acuzat ca Putin l-a otravit cu Novociok, usor-usor se vede ca cele mai mari interese in urma decesului opozantului Kremlinului l-ar avea cei de la Casa Albă mai degraba, starnind o reactie internationala de revolta, si relansand sprijinul pentru finantarea razboiului din Ucraina.

Iata insa ca Budanov le da peste nas, punandu-se problema ce interese au serviciile ucrainiene in aceasta chestiune. El le transmite clar, prin intermediul reporterilor presei aservite care se asteptau la o declaratie clara despre cum serviciile rusesti l-au omorat pe Navalnîi, "știu ca va dezamagesc..." Face Budanov o astfel de declaratie fara stirea marionetei Zelensky? Mai mult ca sigur. Urmeaza o lovitura de palat la Kiev, dupa ce Zelensky l-a schimbat pe popuarul Valeri Zalujin din functia de sef al Armatei? Zalujin este un apropiat al lui Budanov. Sa vedem ce urmeaza.