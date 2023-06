Cadrele didactice ii acuză de trădare pe liderii de sindicat: nu se suspendă o grevă aşa cu pumnul în gură!

Protestatarii din educatie sunt divizati si fac opinie separata de liderii de sindicat pe care ii acuza de trădare. Mii de cadre didactice din toate județele țării se declară nemulțumite de decizia luată de liderii federațiilor sindicale.

Profesorii spun că decizia de suspendare a grevei nu coincide cu votul lor și se simt trădați de liderii sindicatelor. Pe grupurile de comunicare ale cadrelor didactice au fost comparate cifrele de participare la protest pe care le centralizează separat liderii grupurilor la nivel județean, cu cele declarate oficial, la nivel de țară, iar mulți protestatari au spus că este fals ceea ce au comunicat federațiile.

Mulți nu sunt mulțumiți cu oferta Guvernului, pentru că nici de data aceasta nu se apropie de ceea ce au cerut. Profesorii care se consideră păcăliți de decizia de întoarcere la clase spun că se vor organiza pentru un nou protest la începutul viitorului an școlar, chiar dacă ar trebui să creeze o nouă federație sindicală.

La începutul acțiunilor de protest, profesorii au cerut câteva lucruri certe, pornind de la venitul debutantului, echivalent cu salariul mediu pe economie, în viitoarea grilă care se va stabili pentru noua Lege a salarizării. Inițial s-a introdus un amendament în Legea educației preuniversitare, dar acesta a fost eliminat în Parlament, pe motiv că nu pot exista două acte normative care să stabilească salarizarea. Liderii confederațiilor sindicale au explicat că nu s-ar fi ajuns la conflict, dacă acel amendament ar fi fost admis în Legea educației.

În loc de o echivalare cu valoarea netă a salariului mediu pe economie, după îndelungi negocieri, Guvernul a admis să fie echivalat salariul brut. Lucrurile s-au complicat după primele runde de negocieri, când profesorii au fost enervați de declarațiile politicienilor și de ofertele venite din partea Executivului, fără legătură cu cerințele lor: vouchere și „cardul sărăciei" pentru formare profesională. Cadrele didactice au explicat că familiile lor nu mănâncă materiale didactice și cursuri de formare profesională.

Ultima formă a Ordonanței de Urgență pe care a dat-o Guvernul pentru a pune capăt grevei generale se apropie mai mult de ceea ce au cerut cadrele didactice, însă au rămas multe lucruri nelămurite, înainte de acceptarea, de către liderii de sindicat, a întoarcerii la clase.

Liderii federațiilor sindicale au anunțat, ieri, că nu se încheie greva generală, ci se suspendă. „În situația în care în textul noii legi a salarizării nu se vor aplica principiile cuprinse în ordonanța de urgență, greva va fi reluată", se arată în comunicatul de presă comun al FSLI și FSE „Spiru Haret".

Profesorii au pus o condiție Guvernului, anume adoptarea Ordonanței de Urgență care să prevadă faptul că salariul debutantului va avea aceeași valoare ca salariul mediu pe economie, iar creșterea salarială de 50% din diferența între salariile actuale și cele din grila nouă să se aplice de la 1 ianuarie 2024.

Cadrele didactice au mai cerut majorări salariale de 25%, iar ultima variantă de OUG acordă aproximativ majorarea solicitată.

„S-au majorat grilele salariale cu suma de 1.300 de lei brut, ceea ce reprezintă circa 25%. Au fost adăugate amendamentele sindicatelor referitoare la personalul didactic din biblioteci sau psihologi. S-a înțeles de coaliție această solicitare a cadrelor didactice, ca să fie clar principiul de viitor de la care se pleacă. Vom discuta despre Legea salarizării cu precizarea că salariul debutantului va porni de la salariul mediu", a explicat, ieri, ministrul Muncii, Marius Budăi.

„Suntem atât de dezamăgiți și frustrați. Este un mod dictatorial în care greva s-a încheiat, din punctul nostru de vedere, pentru că a fost fără acordul nostru", a spus un cadru didactic nemulțumit de felul în care a fost încheiat protestul.

Decizia nu a fost însă pe placul tuturor cadrelor didactice care au venit cu o serie de acuzații la adresa liderilor sindicali.Întrebată despre această situaţie Irina Orosan, profesor de muzică într-un sindicat afiliat FSLI a spus:

„Noi am fost într-un weekend de foc. Am stat cu ochii pe telefoane și cu ochii pe grupurile de WhatsApp. Am răspuns la toate aceste sondaje care au vizat continuarea grevei, inclusiv link-uri separate de la sindicate și am răspuns în unanimitate nu, nu suntem de acord cu propunerile acestea ale guvernului și dorim continuarea grevei. Am fost surprinși neplăcut de ce s-a întâmplat astăzi.

Suntem atât de dezamăgiți și frustrați. Este un mod dictatorial în care greva s-a încheiat, din punctul nostru de vedere, pentru că a fost fără acordul nostru. Nu este posibil ca oamenii să protesteze în țară, iar noi să decidem suspendarea acestei greve.Este o modalitate de încheiere a grevei și ne-a cam îngrijorat, sincer. Mai ales dacă ne gândim la cei care vin din spate, la copiii noștri, la tânăra generație, pentru ei. Pentru ei vrem să luptăm în continuare.Sunt niște lucruri pentru că noi nu luptăm doar pentru salarii. Eu știu de când și noi ne-am dat acordul, respectiv am refuzat aceste propuneri, nu i-am dat acordul pentru încetarea și stoparea grevei (...)Eu cred că la București s-a întâmplat ceva, pentru că pe plan local noi am fost tot timpul informați, iar de fiecare dată când au ieșit domnii Hăncescu și Nistor, nouă ni s-a transmis, evident, același lucru.

Au promis că ne vor întreba de fiecare dată și de aceea sunt și mandatați ca să fie o punctul nostru de legătură între Guvern și cancelarii. Ei pentru acest lucru se află acolo. Sunt mandatați ca să fie punctul de veriga de legătură, dacă doriți.Dumnealor n-au făcut acest lucru și noi considerăm și din tot ce vedem noi în țară considerăm că la București, undeva ceva s-a întâmplat pe plan local, toată lumea a primit informațiile, am vorbit în mai multe zone a țării, am văzut filmulețe transmise de colegii noștri pe grupurile mari de profesori, cum că făceau live, erau în stradă. Deci nu se poate suspenda așa o grevă cu pumnul în gură. Când spuneam și noi consideram că poate ar trebui să avem încredere, poate încercăm să construim punte, să ajungem totuși la un numitor comun bun.(...)Deci nu vorbim doar despre salarizare, trebuie să înțeleagă toată lumea acest lucru. Avem probleme grave în sistem, colegi cu cuțitul la cât, colegi care sunt ridiculizați în ultimul hal. Avem nevoie de legi care să ne ra să ne apere și pe noi, și pe copii împotriva violenței în școli", a spus profesor Irina Orosan, profesor de muzică într-un sindicat afiliat FSLI. „Noi am fost puși asupra faptului împlinit. Adică doar am auzit cum că greva s-a suspendat și asta a fost tot. În primă fază s-a auzit la televizor, după care s-au transmis mesaje și pe grupurile noastre. Au venit aceste comunicate de la București, au venit redirecționate de către liderii noștri județeni, care au trimis spre noi aceste comunicate, dar nu ne-a consultat nimeni", a spus şi Roxana Dănuță, învățătoare membra unui sindicat afiliat FSLI.