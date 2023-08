Cancel culture: Un hit Queen a fost sters din istoria muzicii. "Să spui că acel cântec nu a existat niciodată este complet ridicol!"

Clasicul hit din 1978 al legendarei trupe rock Queen, "Fat Bottomed Girls", a devenit cea mai recentă victimă "cancel culture", după ce piesa a fost eliminată din noua colecție de mari hituri a trupei pentru tinerii ascultători, care a debutat pe platforma audio Yoto, scrie Fox News.

Deși mutarea melodiilor pe platformă are ca scop să le prezinte Queen copiilor, unii critică decizia de a omite melodia din lista de melodii, criticând mișcarea ca fiind "deșteaptă" sau "ridicolă".

"'Este discuția industriei muzicale, nimeni nu-și poate da seama de ce un cântec atât de binevoitor și amuzant nu poate fi acceptabil în societatea de astăzi", a declarat un profesionist din industria muzicală - al cărui nume nu a fost dezvăluit - pentru publicația britanică The Daily Mail.

"Este o trezire care a luat-o razna. De ce să nu apreciem oamenii de toate formele și mărimile, așa cum societatea spune că ar trebui să facem, în loc să scăpăm de ea?".

Colaboratorul Fox News Joe Concha, care a intervenit luni, a criticat omisiunea ca fiind "complet ridicolă", spunând prezentatorilor "Fox & Friends First" Todd Piro și Carley Shimkus că trupa "și-a asumat riscuri" și a împins plicul cu inovația și muzica lor "incorectă din punct de vedere politic".

"Să spui: 'În regulă, acel cântec nu a existat niciodată' este complet ridicol. Și, apropo, efectul de bumerang va fi că mai mulți oameni vor descărca acel cântec decât ar fi făcut-o vreodată înainte, 40 de ani mai târziu", a spus el. "Acesta este doar un alt exemplu de 'go woke, go broke', dar cred că nu poți să fii falit din moment ce au făcut milioane și milioane".

Melodia a devenit un element de bază printre hiturile grupului de rock clasic, alături de piese precum "We Will Rock You", "We Are the Champions" și "Bohemian Rhapsody", și a apărut pe albumul Greatest Hits din 1981, dar odată cu noua versiune, unele dintre piesele clasice au fost însoțite de un avertisment privind conținutul online, potrivit The Daily Telegraph.

Yoto a numit albumul "introducerea ideală în muzica Queen pentru tinerii iubitori de muzică" pe pagina sa de internet, continuând cu o notă care îi avertizează pe părinți că unele dintre piesele trupei conțin teme pentru adulți, inclusiv "referințe ocazionale la violență și droguri".

"Acestea sunt înregistrările originale și needitate. Deși nu sunt folosite înjurături, se recomandă discreție parentală atunci când se difuzează acest conținut copiilor mai mici sau în preajma acestora", adaugă nota.

"Copiii ar trebui să aibă acces la o ofertă muzicală bogată și variată, astfel încât să le fie cultivată dragostea pentru muzică de toate felurile pe tot parcursul vieții. Suntem încântați să lansăm iconicului album Greatest Hits 1 al trupei Queen ca prima noastră lansare."

Fox News Digital a contactat și Universal Music U.K. pentru comentarii, dar nu a primit un răspuns la timp pentru publicare.