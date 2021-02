Cand poate fi eliberat Liviu Dragnea din închisoare. Anunțul făcut de avocata Flavia Teodosiu

Liviu Dragnea a fost condamnat pe 27 mai 2019, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman. Acesta se află încarcerat la Penitenciarul Rahova, unde, timp de un an, a lucrat drept mecanic auto.

Liviu Dragnea ar putea fi eliberat din închisoare la finalul lunii mai. Flavia Teodosiu, avocata fostului lider al PSD e cea care a făcut anunțul. "Fizic are bolile cu care a intrat. Nu este inapt de muncă, este un om care poate munci. Psihic este un om care e pur și simplu disperat de manieră de a-i obstrucționa drepturile. La mijlocul lunii mai ar avea dreptul să ceară eliberarea condiționată", a declarat Teodosiu.

La începutul lunii, prin intermediul unei postări pe Facebook, Codrin Ștefănescu a oferit ultimele detalii despre bunul său prieten, Liviu Dragnea. Fostul șef al PSD-ului ar traversa o perioadă neagră și ar fi cu moralul la pământ. În plus, i-ar fi blocate anumite privilegii, la care ar avea tot dreptul.

"Am promis că vă țin la curent! Liviu Dragnea nu se simte bine! Nici cu sănătatea, nici emoțional, nici pshihic! Se simte abandonat, uitat, neglijat! I-am spus aseară, la telefon, că nu trebuie să cedeze în fața sistemului! E iubit, așteptat de familie și prieteni, suntem alături de el! Am înțeles că nu e scos la muncă, deși are o hotărâre judecătorească în sensul acesta, nu e tratat pentru problemele de sănătate, nu se aplică nicio lege în ceea ce-l privește!", a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.