Care sunt avantajele achizitionarii unui autoturism rulat in leasing de la Auto Schunn?

Din ce in ce mai multi romani aleg sa studieze varianta achizitionarii unui autoturism rulat in sistem leasing.

Un autoturism rulat, dar care e certificat din punct de vedere tehnic de o companie acreditata, devine o optiune in primul rand datorita pretului avantajos, mai mic decat in cazul unui model similar nou, dar care ofera aceeasi siguranta rutiera daca este achizitionat printr-o companie de incredere de auto rulate in leasing.

Relaxarea financiara un motiv principal

Faptul ca la aceste detalii tehnice foarte importante - mai ales ca se poate prognoza si evolutia viitoare a elementelor de intretinere si de service - se adauga si achizitionarea in sistem leasing duce la o relaxare si mai mare in privinta pretului si a ratelor lunare, care conduc la detensionarea unui buget lunar familial, mai ales cand este vorba de un termen mediu sau lung.

Cum spuneam, asta determină ca piata de autovehicole in leasing sa fie una in plina expansiune, iar sezonul concediilor de vara, pline de drumetii, face ca acest moment sa fie unul cautat de doritori, iar firmele din domeniu vin in sprijinul clientilor cu oferte care mai de care mai atragatoare.

Auto Schunn e un "avantaj client"

Una din companiile pe care publicatia noastra le are in vedere in acest caz este Auto Schunn, care ofera garantia achizitionarii unui vehicul de calitate, pentru toate gusturile si bugetele, devenind un avantaj client din toate puntele de vedere.

Auto Schunn vine in intampinarea celor ce doresc sa-si achizitioneze in sistem leasing un autoturism rulat de calitate si certificat tehnic, explicand doritorului care sunt principalele avantaje ale unui asemenea demers:

- controlează procesul de achizitie

- alege durata optima contractuala si valoarea avansului acordat

- protectie totala in cazul unui accident sau a unei daune

- inmatricularea sau asigurarea se realizeaza de catre compania Auto Schunn Romania,

- costurile integrate in sistemul de leasing auto financiar sunt cele stabilite contractual

- poate beneficia de esalonarea platilor TVA de-a lungul perioadei de leasing si amanarea obligatiilor de plata aferente

Fata de toate acestea se adauga si consultanta pe care compaia o ofera clientilor care vor sa se decida intre mai multe modele de masini in leasing. Detaliile tehnice, ca si detaliile financiare pot fi hotaratoare in alegerea unui autoturism care sa ofere siguranta dar si satisfactii clientului si familiei acestuia.