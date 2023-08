Care sunt etapele procesului de cunoastere a clientelei afacerii tale?

Intr-o afacere este foarte important sa iti cunosti clientela, iar motivele pentru care se poate afirma acest lucru, precum si principalele etape pe care trebuie sa le parcurgi in acest sens sunt prezentate in acest articol.

Ce reprezinta KYC meaning?

„Know Your Costumer", KYC meaning sau „Cunoaste-ti clientul" este unul dintre cele mai importante procese din domeniul afacerilor, mai ales daca este vorba despre afaceri din domeniul bancar sau financiar. Scopul principal al acestui proces este acela de a preveni spalarea banilor, de a preveni diverse activitati ilegale, chiar si finantarea terorismului.

Institutiile au sansa de a identifica si de a verifica identitatea persoanelor cu care fac afaceri, precum si originea fondurilor utilizate in tranzactii, acest proces implicand colectare de documente si de informatii personale ale clientilor. Numele, adresa, data nasterii sau CNP-ul sunt doar cateva dintre cele mai importante informatii colectate in vederea cunoasterii clientilor unei afaceri.

Stabilire a obiectivelor

Nu poti trece la etapa de colectare efectiva a datelor pana in momentul in care nu iti stabilesti obiectivele pe care doresti sa le atingi prin acest proces. Obiectivele se pot referi la imbunatatirea satisfactiei clientilor, la cresterea loialitatii, la identificarea unor segmente de piata profitabile si altele asemenea.

Colectare a datelor

Odata stabilite obiectivele, poti trece la colectarea efectiva a datelor. Colecteaza date relevante despre clienti, astfel incat sa ii cunosti cat mai bine - afla informatii demografice, afla informatii despre istoricul achizitiilor, despre preferintele acestora sau despre comportamentul de cumparare.

Analiză a datelor si segmentare a clientilor

Pe baza acestor date obtinute poti segmenta clientii impartindu-i in grupuri sau in segmente distincte care au caracteristici si comportamente comune. In acest fel, vei reusi sa personalizezi in mod mai eficient strategia de marketing si sa abordezi in maniera diferita si individuala fiecare grup. Dupa ce a fost realizata aceasta etapa de segmentare, este recomandata efectuarea unei analize a datelor, respectiv identificarea unor modele si a unor tendinte sau comportamente relevante pentru intelegerea mai eficienta a acestora si pentru luarea unor decizii mai informate.

Personalizarea strategiilor de marketing

Odata stranse datele, pot fi create profilurile clientilor, iar la final, in functie de acestea, pot fi personalizate strategiile de marketing. Este extrem de important pentru fiecare client sa se simta apreciat, iar acest lucru poate fi posibil prin adaptarea mesajelor de marketing, prin oferirea unor promotii speciale sau prin dezvoltarea unor produse sau servicii adaptate nevoilor pe care le au clientii.