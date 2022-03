Casa bântuită dintr-o comună din judeţul Gorj: "Toate le răstoarnă. Şi televizorul îl întoarce cu faţa în jos cu preotul de față" VIDEO

O echipă de astronomi de la Universitatea Western din Sydney și Agenția de cercetare științifică a Commonwealth-ului (CSIRO) din Canberra, ambele din Australia, a reușit să mai facă un pas spre descifrarea unui mister cosmic. Acesta este cunoscut sub numele de cercurile radio ciudate (ORC), care sunt niște semnale care nu pot fi explicate cu ajutorul obiectele sau fenomenelor știute din univers.

Vizibil doar cu ajutorul unui microscop, un cip injectabil de mărimea unui bob de sare ar putea transforma dispozitivele electronice pe care le implantăm în oameni. Dispozitivul are doar 0,1 mm cubi în volum (comparabil cu dimensiunea unui acarian de praf); cercetătorii științifici de la Columbia University School of Engineering and Applied Science afirmă că au dezvoltat cel mai mic sistem cu un singur cip din lume.