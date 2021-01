Cat de conagioasa e tulpina britanica de Covid: 9 din cei 10 contacti ai unui român depistat cu mutaia de coronavirus sunt pozitivi

Ministerul Sanatatii a transmis ca noua dintre cei zece contacti ai unuia dintre pacientii depistati cu noua tulpina de coronavirus au fost depistati pozitiv la testul RT-PCR. Pentru acestia se asteapta acum rezultatul secventierii, pentru a se stabili daca au fost infectati cu forma virulenta a SARS-Cov-2.

Pacientul lucreaza la o scoala din Bucuresti, iar unitatea a fost inchisa si va fi dezinfectata in cursul zilei de luni. Centrul National pentru Controlul si Supravegherea Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a transmis Ministerului Sanatatii rezultatele anchetei epidemiologice in cazul unuia dintre pacientii depistati cu noua tulpina SARS-CoV-2.

"Pacientul lucreaza la o scoala din Bucuresti. In cadrul unitatii de invatamant au fost confirmate cu infectia SARS-CoV 2 un numar de 4 persoane (1 caz confirmat pe data de 14.01.2021 si 3 cazuri in data de 18.01.2021). In 22.01.2021 au fost testate la INBI Matei Bals 10 persoane (cele 4 confirmate si 6 contacti directi ai acestora). Dintre cele 10 persoane testate, un numar de 9 au fost pozitive la testul RT-PCR. Confirmarea se va face prin secventiere in urmatoarele zile", a transmis, sambata seara, Ministerul Sanatatii.

"Avand in vedere contagiozitatea ridicata a noii tulpini, indemnul nostru este pentru prudenta. Numarul cazurilor este in crestere in foarte multe tari europene si riscul unui nou val al pandemiei este mare si pentru tara noastra. Orice masuri de relaxare, inclusiv redeschiderea scolilor, pot fi puse in pericol de cateva focare precum cel din scoala bucuresteana", a declarat Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii.