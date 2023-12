Cazul familiei otrăvite cu mercur. În camera bătrânei care a vrut să-și otrăvească familia s-au găsit obiecte pentru ritualuri satanice

Noi detalii șocante ies la iveală în cazul femeii care și-a otrăvit ginerele cu mercur. Nepotul acesteia spune că și el al fost otrăvit și are dovezi în acest sens.

Tânărul a surprins pe camere momentul în care bunica sa pune mercur în tocănița de cartofi, mâncare din care s-au servit toți membrii familiei, mai puțin femeia.

„Era mama mamei, bunica, cine se gândea că o să mă omoare pe mine într-o zi cu mercur. Avem radiografii, suntem plin de așa ceva și eu și mama, și tata. Tata e plin, eu într-adevăr am mai puțin, am reacții adverse, am vomitat, am tremurat", a declarat Răzvan, nepotul bătrânei.

Mai mult, femeia le-ar fi spun că nu vor mai fi în viață de Crăciun. Medicii au stabilit că tatăl, de 48 de ani, ar fi fost intoxicat cu mercur de o lună de zile, în timp ce fiul de o săptămână.

Potrivit declarațiilor familiei, bunica obișnuia să îi amenințe cu moartea. În camera acesteia s-au găsit poze cu familia, lumânări și mai multe obiecte folosite pentru ritualuri satanice.

Politiștii au emis un ordin de protecție împotriva femeii care a fost internată la spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. Dacă se va dovedi că are discernământ, femeia de 83 de ani ar putea fi judecată pentru tentativă de omor dar şi pentru deţinere de substanţe toxice.