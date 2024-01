Ce pacanele online poti incerca in perioada iernii

Sarbatorile de iarna sunt acea perioada din an in care cu totii ne relaxam mai mult, avem mai mult timp liber si il petrecem in compania familiei, prietenilor si a persoanelor apropiate.

Automat asta implica si distractie, iar daca esti un pasionat al jocurilor de noroc, atunci sloturile video de iarna reprezinta o varianta excelenta pentru acest sezon de iarna.

In cadrul acestui articol vreau sa-ti prezint cateva dintre jocurile cu pacanele online perfecte pentru perioada sarbatorilor de iarna, care iti vor garanta distractie si un timp de calitate petrecut in cadrul lor.

Christmas Carol MegaWays



Colindele de Craciun sunt o traditie specifica romanilor in perioada sarbatorilor de iarna, iar producatorii de sloturi video au introdus aceasta tematica si in jocurile lor.

Un bun exemplu in acest sens este Christmas Carol MegaWays, un slot produs de catre Pragmatic Play care cu siguranta te va introduce in atmosfera sarbatorilor.

Pe langa tematica atractiva, acest slot iti ofera linii de plata MegaWays. Asta inseamna ca pe fiecare rola de joc pot fi afisate pana la 8 simboluri, iar numarul total de linii de plata poate ajunge la 200.704.

Deasupra celor 6 role verticale de joc vei observa si un rand orizontal de simboluri, care te va ajuta sa formezi combinatii castigatoare.

Rundele de joc se desfasoara in mod colapsabil, astfel ca dupa plata initiala a castigurilor, simbolurile care au generat plati dispar de pe ecran si lasa locul altora noi.

Multiplicatorii de castig, simbolurile Wild si Scatter, precum si modul de joc cu miza marita sunt caracteristici inedite ale Christmas Carol MegaWays, un slot perfect de accesat in perioada iernii, dar nu numai.

Sweet Bonanza Xmas



Este tot un slot de la Pragmatic Play foarte apreciat in Romania. Simbolurile sunt reprezentate de fructe si bomboane delicioase, iar intregul ecran de joc are o tematica festiva de sarbatori, cu oameni de zapada, dulciuri si alte astfel de elemente.

Nu exista role de joc clasice si nici linii de plata. Ecranul de joc este in format de 5x6, iar castigurile se obtin cand pe ecran sunt afisate minim 8 simboluri identice, indiferent de pozitia lor.

Speciala la Sweet Bonanza Xmas, care poate fi si cumparata, iti va aduce rotiri gratuite in timpul carora exista multiplicatori de castig de pana la 100x, deci castigurile potentiale sunt formidabile.

Jingle Spin



Cei de la NetEnt au o intreaga gama de sloturi pentru Craciun si Anul Nou, iar unul dintre cele mai cautate este Jingle Spin. Aici vei fi intampinat de o multime de simboluri festive, precum globuri, cadouri si diverse decoratiuni.

Jingle Spin contine o multime de elemente speciale, incepand de la simbolurile Wild si Scatter si ajungand pana la Spreading Wild, simboluri cu bani si simboluri cu premii surpriza.

Deasupra rolelor de joc exista si 5 spiridusi care cara diferite simboluri speciale si care in orice moment iti pot oferi castiguri surpriza sau diverse functii bonus. E clar ca merita sa incerci acest slot, fiindca nu te vei plictisi prea curand in cadrul lui.

Merry Xmas



Producatorul de sloturi Play'n Go a lansat un slot special pentru a sarbatori Craciunul, avand si un nume semnificativ si anume Merry Xmas. Vei gasi in cadrul lui o multime de simboluri care te duc imediat cu gandul la Craciun, precum reni, clopotei, globuri de brad, cadouri si chiar pe Mos Craciun.

Simbolul Wild aduce cu el si multiplicatori de castig de 2x, 3x, 4x sau 5x, in timp ce cele 3 simboluri speciale cu cadouri iti vor aduce premii surpriza in bani.

Christmas Gold Digger



Daca esti in cautarea unui slot de iarna cu cat mai multe elemente si functii speciale, atunci Christmas Gold Digger de la iSoftBet poate fi alegerea ideala. Simbolurile te vor introduce in atmosfera sarbatorii, in timp ce functiile speciale iti pot aduce si castigurile mult dorite.

Pe langa simbolul Wild, elementele Gold Nuggets vor declansa functia speciala atunci cand apar de minim 5 ori pe ecran. In timpul Gold Hold & Win Respins pot fi activate mai multe functii bonus sau boostere, fiecare cu diferite caracteristici, precum Reels Boosted, Values Boosted, Spins+ Boosted sau Multiplier Boosted.

Alte recomandari de sloturi video (pacanele) pentru perioada iernii ar putea fi Christmas Big Bass Bonanza, Santa's Wonderland, Holiday Spirits sau Big Christmas Present. Practic trebuie doar sa rasfoiesti oferta de sloturi din cazinourile online si vei gasi multe jocuri ideale pentru perioada sarbatorilor de iarna, de multe ori acestea avand chiar si o categorie speciala.