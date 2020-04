Ce proiecte de urbanism propune Gabriela Firea joi: Blocuri pentru Borcea pe malul Lacului Tei si supermarketuri in loc de baze sportive

Gabriela Firea le propune consilierilor generali sa adopte, pe 30 aprilie, cateva zeci de planuri urbanistice zonale (PUZ) al caror unic scop este sa imbogateasca anumiti dezvoltatori imobiliari. In schimb, pentru bucuresteanul de rand, aceste documente ar aduce doar dezavantaje.

Pe ordinea de zi a sedintei Consiliul General al Municipiului Bucuresti de joi, 30 aprilie, sunt nu mai putin de 38 de PUZ-uri. Care este "urgenta" adoptarii lor in conditiile in care ne aflam inca in stare de urgenta? "Este o incercare de a strecura proiecte nocive pentru Bucuresti cand eforturile si atentia societatii sunt canalizate in alta parte", a precizat Nicusor Dan, in cadrul unei conferinte de presa pe care a sustinut-o online miercuri, pe 29 aprilie.

Potrivit lui Nicusor Dan, PUZ-urile nocive ar putea fi impartite in doua mari categorii. Unele dintre ele le dau dreptul gratuit unor dezvoltatori sa construiasca mult, in zone pe care n-ar trebui sa le aglomeram. In aceasta categorie se incadreaza si un proiect despre care Ziare.com v-a mai relatat si care - daca ar fi adoptat - ar permite familiei lui Cristian Borcea (fostul manager din fotbal care a fost de doua ori inchis pentru fapte de coruptie) - sa construiasca blocuri pe malul Lacului Tei.

"Proiectul de pe malul Lacului Tei in care s-a scris ca este implicat Cristi Borcea, cadoul oferit proprietarului terenului este de 15.500 mp construiti, echivalentul a 5 milioane euro", a scris Nicusor Dan. Aceasta este zona in care familia Borcea ar urma sa construiasca, daca primeste acordul consilierilor generali. Potrivit acestuia, ar mai fi insa si alte proiecte de PUZ-uri pe ordinea de zi care ridica probleme la fel de mari. Printre ele, unul care ar permite ca baza sportiva Girueta din zona Giurgiului sa fie transformata ilegal in supermarket.

Zona in care, pe locul fostei baze sportive Girueta, ar urma sa se construiasca un magazin Kaufland. Sursa foto: Captura documentatie urbanism Cu alte cuvinte, in loc sa se construiasca, in locul actualei fostei baze sportive, pe cei 15.500 de metri patrati un teren mare de sport si un magazine mic, se va proceda invers. Adica se va face un spatiu mic pentru miscare, de circa 100 de metri patrati, si un magazin mare (din reteaua Kaufland - n.red.), a mai spus Nicusor Dan.

Un alt proiect cu probleme ar fi cel care, prin modificarea normelor urbanistice, va permite constructia de blocuri in zona Garii Obor. "Se doreste ridicarea unor constructii la numai 15 metri de liniile de tren. Poate ca unii oameni vor cumpara acolo, nestiind la ce sa se astepte. Dar cand se va relua circulatia feroviara prin zona, cum vor mai putea locui acolo, atat de aprope de calea ferata", a mai spus Nicusor Dan.

In cele din urma, exista pe ordinea de zi a sedintei de joi, 30 aprilie si o serie de PUZ-uri care au fost intocmite ignorand principii de baza ale dezvoltarii urbane, este de parere Nicusor Dan. Acesta spune ca este nepotrivit, pe termen lung, sa faci cartiere dormitor in zone ca Obor sau Progresu, de unde bucurestenii sa fie apoi nevoiti sa strabata orasul, pana in nord, in zona Pipera, ca sa ajunga la birou.

"Urbanismul trebuie sa asigure dezvoltarea economica si echilibrul spatial intre locuire si munca, pentru ca traficul generat sa fie cat mai mic. Iar Planul Urbanistic General (PUG) (adoptat in anul 2000 - n.red.) a prevazut zona Progresul ca zona de dezvoltare economica, in care sa lucreze oameni din Giurgiului, Rahova, Berceni, Ghencea. Sunt PUZ-uri care transforma zona intr-un nou cartier dormitor, mentinand traficul catre si dinspre Pipera", a mai spus Nicusor Dan.