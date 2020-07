Cea mai mare harta 3D a Universului realizata vreodata, publicata de astrofizicieni

Astrofizicieni din lumea intreaga au publicat luni cea mai mare harta 3D a Universului realizata vreodata, rezultata dupa analiza a peste patru milioane de galaxii si quasari, obiecte ultraluminoase ce produc o cantitate colosala de energie.

''Aceasta munca ne ofera pur si simplu cea mai completa istorie a expansiunii Universului pana la aceasta ora'', a subliniat unul dintre cercetatori, Will Percival, de la Universitatea din Waterloo, Canada.

Harta, rodul unei colaborari de peste 20 de ani a sute de oameni de stiinta din cadrul a circa 30 de institutii diferite de pe glob, a fost realizat plecand de la cel mai recent sondaj cosmologic al SDSS (Sloan Digital Sky Survey), denumit ''The extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey'' (eBOSS), cu ajutorul unui telescop situat in New Mexico, Statele Unite.

Gratie a numeroase lucrari teoretice desfasurate de-a lungul timpului pe tema Big Bang-ului, precum si asupra observatiei fondului difuz cosmologic (o radiatie luminoasa slaba ramasa in urma Big Bang), primele momente ale universului sunt relativ binecunoscute de catre cercetatori.

Studiile realizate asupra galaxiilor, precum si masuratori ale distantelor au oferit totodata o buna intelegere asupra expansiunii Universului produse in decursul acestor ultime miliarde de ani. ''A ramas cu toate acestea o lipsa a datelor din perioada de la inceputul Universului si cea actuala'', a explicat Kyle Dawson, de la Universitatea din Utah, unul dintre liderii proiectului.

''In 2012, am lansat proiectul eBOSS in ideea de a produce o harta 3D a Universului cat mai completa, utilizand pentru prima data noi marcatori si anume galaxiile ce formeaza in mod activ stelele si quasarii'', a indicat Jean-Paul Kneib, astrofizician la Scoala Politehnica Federala din Lausanne (EPFL), Elvetia. Harta arata filamente de materie si vid care definesc structura Universului de la inceputurile sale, pe cand avea doar 380.000 de ani.

Pentru partea hartii referitoare la imaginea Universului de acum sase miliarde de ani, cercetatorii au observat galaxiile cele mai vechi si de un rosu mai intens. Pentru erele mai indepartate, s-au concentrat asupra galaxiilor cele mai tinere, de culoare albastra. Pentru a ajunge mai departe in timp, si anume pana la 11 miliarde de ani, ei au folosit quasari - galaxii care au in centru o gaura neagra supermasiva, cu o luminozitate extrem de mare datorita materiei inghitite.

Harta arata ca la un anumit moment expansiunea Universului s-a accelerat, fenomen care a continuat apoi. Aceasta accelerare pare sa se datoreze, potrivit cercetatorilor, prezentei energiei negre, un element invizibil care se integreaza teoriei generale a relativitatii formulata de Einstein, dar a carei origine nu este inca elucidata. Astrofizicienii stiu de mai multi ani ca universul se extinde si incearca sa masoare viteza exacta a acestei expansiuni.

Comparand observatiile facute de programul eBOSS cu studiile realizate pana in prezent pe tema primelor momente ale Universului, cercetatorii au constatat un decalaj intre viteze. Cea recunoscuta de comun acord in prezent, denumita ''constanta Hubble'', s-a dovedit a fi cu 10% mai lenta decat valoarea calculata, a precizat EPFL, adaugand ca nu exista, pana la aceasta ora, o explicatie.