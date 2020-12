Celebru virusolog român: "Noul coronavirus e unul care a bătut toate recordurile și nu a fost creat în laborator"

Prof. dr. Viorel Alexandrescu, fost director al Institutului Cantacuzino din București, șef al Centrului Național de Referință pentru Gripă, spune că SARS-CoV-2 nu a fost creat în laborator, așa cum se vehiculează în unele medii.

Cât despre rapiditatea cu care a fost dezvoltat vaccinul anti-COVID, profesorul a apreciat că este normală, deoarece totul s-a făcut sub presiunea pandemiei: "Spre deosebire de un vaccin cum este cel gripal care este cunoscut din 1944 şi dezvoltat mereu - cel împotriva SARS-CoV-2 este unul complet nou. Şi, ca la un vaccin nou să poată fi găsite anumite structuri specifice şi care induc imunitatea anticorpilor şi celulară, trebuie făcute o serie întreagă de studii. Adică se studiază virusul în amănunţime", a declarat dr. Alexandrescu. "În mod normal, un vaccin care este complet nou, dar care nu este pentru o boală de urgenţă cum este pandemia, se face în patru etape care pot ţine un an, un an şi jumătate", adaugă specialistul.

"S-a reuşit, cu ajutorul agenţiilor de control, precum FDA-ul din SUA, să se scurteze şi să se accelereze acest proces de producere şi de control, Dar, înainte de a ieşi cu vaccinul pe piaţă sunt nişte teste obligatorii care trebuie făcute pe animale şi dacă rezultatele nu sunt satisfăcătoare, nu se trece la testarea pe oameni. Pentru că vaccinul trebuie să fie foarte sigur. În timpul studiilor se testează anticorpii şi se urmăresc pe o perioadă destul de lună de 45 de zile reacţiile adverse. Şi vaccinurile lor sunt asemănătoare prin ARN, adică acela care codifică proteina S", a mai explicat profesorul.

„Ruşii fac tot un vaccin viu, atenuat, după modelul AstraZeneca, dar fac cu două tipuri de adenovirusuri, nr. 5 şi nr. 26. Dar ruşii nu au trecut prin cele trei faze. Şi dacă îl lansează pe piaţă există riscuri, toată lumea a avertizat şi OMS dar şi marii specialişti din lume că trebuie să fie foarte atenţi. Faza a treia înseamnă practic o simulare pe o masă mare de oameni - 50.000 de oameni - şi acolo se poate multiplica numărul de reacţii adverse", a spus medicul.

Prof.dr. Viorel Alexandrescu a mai declarat că SARS-CoV-2 nu este - sub nicio formă - un virus „scăpat" din laborator. „Este un virus care a bătut toate recordurile. El se elimină pe cale respiratorie, prin salivă, prin secreţie oculară, se transmite prin sânge la donatori, pe cale fecalo-orală, prin spermă. Deci, a bătut toate recordurile. Este un virus care nu-i făcut în laborator! Natura este cel mai performant laborator. Natura poate să creeze monştri! Asta este părerea mea!".