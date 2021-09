Centrala pe peleti - sistem de incalzire revolutionar pentru locuinta ta

Alegerea solutiei de incalzire potrivita pentru locuinta proprie poate fi o adevarata provocare, tinand cont de numeroasele variante care sunt disponibile in prezent pe piata.

Oamenii se orienteaza in functie de performanta, dar mai ales de costurile de instalare si de alimentare. Pe langa centralele electrice si centralele pe gaz, au mai aparut si alte modalitati de incalzire a locuintei, insa cele mai multe nu reprezinta o solutie pe termen lung. De exemplu, caloriferul electric cu ulei, aerotermele sau radiatoarele cu halogen sunt solutii de incalzire care prezinta mai multe dezavantaje decat avantaje. Sunt zgomotoase, incalzesc greu, produc lumina si consuma multa energie.

In plus, au aparut si perdelele de aer cald care insa nu trebuie confundate cu sistemele de incalzire. Acestea doar genereaza o bariera de aer intre spatiul interior si cel exterior pentru a asigura protectia termica a incaperii. Perdelele de aer nu inlocuiesc sistemele de incalzire sau racire dintr-o locuinta.

Ce tipuri de centrale termice exista pe piata?

In functie de combustibilul consumat, centralele pot functiona pe gaz, curent, motorina, combustibil solid. Inainte de a face o achizitie si implicit o investitie pentru viitor in ceea ce priveste sistemul de incalzire a locuintei, o persoana trebuie sa consulte diferentele dintre acestea. In general, exista diferente de pret, mod de functionare si cheltuieli de consum. In functie de buget si de tipul locuintei, o persoana se poate orienta pentru unul dintre numeroasele tipuri de centrale care sa corespunda perfect cu nevoile de incalzire.

Care este cel mai cautat tip de combustibil?

Momentan, gazul este unul dintre cei mai ieftini combustibili si este o solutie ideala atunci cand locuinta este deja racordata la o retea de gaze naturale. Energia electrica este in schimb o solutie mai costisitoare, dar reprezinta o alternativa buna atunci cand imobilul respectiv nu are acces la gaze. Combustibilul solid este probabil cea mai utilizata resursa pentru incalzire, folosita inca din cele mai vechi timpuri. Multe persoane aleg centrale care functioneaza pe baza de combustibil solid, acesta fiind o resursa accesibila.

Ce sunt cazanele pe peleti si ce avantaje au?

Din motivele mentionate anterior, au fost create cazane pe peleti care au devenit rapid unele dintre cele mai performante sisteme de incalzire. Mai precis, peletii sunt compusi din rumegus si alte desuri lemnoase. Aceasta resursa este prietenoasa cu mediul inconjurator si nu produce emisii de gaze cu efect de sera. Peletii ard in totalitate si lasa in urna o cenusa fina, care este foarte usor de curatat. Persoanele care aleg cazane pe peleti se bucura de un confort sporit, insa trebuie sa ia in calcul faptul ca acest tip de centrale au nevoie de o camera speciala.

Cazanele pe peleti folosesc o resursa cu un randament mai bun de ardere, costurile sunt mai mici in comparatie cu restul centralelor termice, programul de ardere poate fi setat manual, iar combustibilul nu trebuie taiat sau pregatit in prealabil, fiind comercializat in saci.