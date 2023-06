Cercetătorii coreeni solicită introducerea atacului de cord între efectele adverse ale vaccinului ARNm!

Cercetătorii coreeni au atras atenția, după un studiu efectuat la nivel național, că moartea subită cardiacă ar trebui inclusă în efectele adverse ale vaccinului anti-Covid ARN mesager. Diagnosticul pentru această afecțiune nu a putut fi pus decât în urma autopsiilor efectuate de medicii din această țară, iar realizatorii studiului recunosc că numărul de cazuri ar putea fi mult mai mare.

Un studiu național publicat de cercetătorii coreeni în European Heart Journal a demonstrat că moartea subită cardiacă, printr-o formă gravă de miocardită provocată de vaccinul anti-Covid pe bază de ARN mesager, ar trebui trecută oficial ca efect advers al acestuia.

Producătorii vaccinurilor au specificat în prospecte că pot apărea doar cazuri ușoare de miocardită și pericardită, însă cercetătorii coreeni au descoperit cazuri nu grave, ci fatale, în condițiile unei subraportări ale deceselor. În acest studiu se vorbește despre autopsiile efectuate în cazurile în care rudele celor decedați au cerut compensări din partea statului corean. Astfel, au fost identificate opt​​cazuri de moarte subită cardiacă (SCD) atribuite miocarditei provocate de vaccinul anti-Covid.

"Moartea cardiacă subită a fost dezvoltată în decurs de o săptămână după vaccinare și la persoanele cu vârsta sub 45 de ani în toate cazurile. Toate cazurile de SCD au primit vaccinuri ARNm. Moartea subită cardiacă atribuită miocarditei provocate de vaccinul anti-Covid, demonstrată în acest studiu, justifică monitorizarea atentă sau avertizarea SCD ca o complicație potențial letală a vaccinării Covid-19, în special la persoanele cu vârste sub 45 de ani cu vaccinare ARNm. Moartea subită cardiacă a fost cea mai gravă și îngrijorătoare reacție adversă a vaccinării împotriva Covid-19 din studiul nostru, iar în cele opt cazuri miocardita post-vaccinare nu a fost suspectată ca un diagnostic clinic sau o cauză de deces înainte de efectuarea unei autopsii", se arată în studiul corean.

Incidența și evoluția clinică a cazurilor de miocardită legată de vaccin (VRM), confirmate de Comitetul de Adjudecare Experți al Agenției Coreene pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, a fost de 1,08 cazuri la 100.000 de persoane. Incidența miocarditei asociate vaccinării a fost semnificativ mai mare la bărbați decât la femei (1,35 vs. 0,82 la 100.000 persoane) și în vaccinurile ARNm decât în alte vaccinuri (1,46 vs. 0,14 la 100 000 persoane). O incidență a miocarditei, care depășea cu mult rata mortalității Covid, a fost la bărbați cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani (5,29 cazuri la 100.000 de persoane) și cea mai scăzută la femeile de peste 70 de ani (0,16 cazuri la 100.000 de persoane).

Miocardita post-vaccinare severă a fost identificată în 95 de cazuri (19,8% din totalul VRM, 0,22 la 100.000 de persoane vaccinate), 85 de internare la terapie intensivă (17,7%), 36 de miocardite fulminante (7,5%), 21 de oxigenoterapie membranară extracorporală (4,4%), 21 de decese (4,4%) și 1 transplant de inimă (0,2%). Opt din 21 de decese au fost moarte subită cardiacă (SCD) atribuită VRM dovedită printr-o autopsie, iar toate cazurile de MSC atribuibile VRM au fost sub 45 de ani și au primit vaccinuri mARN, mai arată studiul.

Cercetătorii coreeni au remarcat și diferența flagrantă între acest studiu și studiile anterioare, din Israel și SUA, care arătau doar forme ușoare de miocardită. Într-un studiu de cohortă mare în Israel, în 2 dintre 54 de cazuri de miocardită provocată de vaccin, a apărut șocul cardiogen și doar în unul singur acesta a condus la ECMO. Într-un studiu care a inclus 40 de spitale din SUA, toți pacienții cu miocardită post-vaccin au fost externați după o medie de 2 zile și nu au existat reinternări sau decese. "În studiul de față, totuși, am găsit 95 de cazuri severe de miocardită post-vaccin (19,8% din VRM total), inclusiv 36 de miocardite fulminante și 21 de cazuri de deces. În plus, am identificat opt cazuri de moarte subită cardiacă confirmate doar printr-o autopsie", semnalează cercetătorii coreeni.