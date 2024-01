Cine sunt cei trei cercetători români specializați în informatică, incluși pe lista celor mai influenți contributori în domeniile AI și computer science

Trei cercetători români specializați în informatică au fost incluși pe lista celor mai prestigioși 68 de membri ai Association for Computing Machinery (ACM), pentru contribuții deosebite în domeniu, în anul 2023.

Cei trei cercetători sunt Maria-Florina Balcan, de la Carnegie Mellon University (pentru contribuții la fundamentele învățării automate și la aplicațiile sale la economia algoritmică și la proiectarea algoritmilor); Corina Păsăreanu, tot de la Carnegie Mellon University și NASA Ames (pentru contribuții la dezvoltarea și aplicarea execuției simbolice și a verificării compoziționale) și Ștefan Saroiu, de la Microsoft (pentru contribuții în domeniul securității memoriei și al informaticii de încredere).

Potrivit site-ului oficial al Carnegie Mellon University, Maria-Florina Balcan este un informatician româno-american ale cărei cercetări vizează învățarea automată (machine learning) , teoria jocurilor algoritmice (algorithmic game theory), informatica teoretică, inclusiv învățarea activă (active learning), metodele kernel, mecanismele de eșantionare aleatorie. Ea este profesor asociat de informatică la Carnegie Mellon University.

În anul 2000 a finalizat studiile de licență în informatică la Universitatea din București, cu distincția „Summa Cum Laude", iar în 2002 a absolvit programul de master în informatică la aceeași universitate. În 2008 a devenit doctor în informatică la Universitatea Carnegie Mellon.

De asemenea, mai arată site-ului oficial al Carnegie Mellon University, Corina Păsăreanu este un cercetător distins al ACM și lucrează la NASA Ames. Ea este afiliată la KBR și la CyLab al Universității Carnegie Mellon. Interesele sale de cercetare includ verificarea modelelor, execuția simbolică, verificarea compozițională, analiza probabilistică a software-ului, autonomia și securitatea. Ea este laureată a mai multor premii, inclusiv ETAPS Test of Time Award (2021), ASE Most Influential Paper Award (2018), ESEC/FSE Test of Time Award (2018), ISSTA Retrospective Impact Paper Award (2018), ACM Impact Paper Award (2010) și ICSE 2010 Most Influential Paper Award (2010). A fost președinte de program/președinte general pentru mai multe conferințe, inclusiv: ICSE 2025, SEFM 2021, FM 2021, ICST 2020, ISSTA 2020, ESEC/FSE 2018, CAV 2015, ISSTA 2014, ASE 2011 și NFM 2009. Face parte din comitetele directoare ale conferințelor ICSE, ESEC/FSE și ISSTA. În prezent, este editor asociat pentru IEEE TSE și pentru STTT, Springer Nature.

În 1994 a absolvit programul de licență în informatică de la Universitatea Politiehnică din București, iar ulterior, în 1995, un master în informatică la aceeași instituție de învățământ superior. În 2001 a obținut titlul de doctor în informatică la Universitatea de Stat din Kansas, SUA.

Ștefan Saroiu este cercetător principal senior în cadrul Biroului CTO, Azure for Operators la Microsoft Cercetările sale se concentrează pe construirea de sisteme sigure și de încredere, dar este interesat de toate aspectele cercetării sistemelor, potrivit paginii personale atașate la descrierea sa de pe site-ul Microsoft.

„Sunt foarte mândru de cercetările mele atunci când acestea au un impact practic. De-a lungul anilor, împreună cu colegii mei, am avut norocul să:

să influențez industria DRAM să înceapă să abordeze amenințarea atacurilor Rowhammer.

să creez un serviciu cloud utilizat de peste 20 milioane de utilizatori.

să construiesc implementarea de referință a firmware-ului TPM.

să construiesc unul dintre primele sisteme de plată bazate pe recunoașterea facială, cu șase ani înainte de lansarea Amazon Go", scrie el, în descrierea de pe site-ul gigantului tehnologic american.

Înainte de a veni la Microsoft, Saroiu a fost profesor în cadrul Departamentului de informatică al Universității din Toronto. El și-a obținut doctoratul în cadrul departamentului de Știința și Ingineria Calculatoarelor de la Universitatea din Washington. Potrivit paginii sale de LinkedIn, înainte de doctorat a studiat „Combinatorics and Optimization" la Universitatea Walterloo din Canada.

Association for Computing Machinery a numit 68 de cercetători pentru contribuții transformatoare în domeniul informaticii și tehnologiei.

„Toți cei incluși pe lista din 2023 sunt membri ACM de lungă durată, selectați de colegii lor pentru inovațiile revoluționare care au îmbunătățit modul în care trăim, lucrăm și ne jucăm", se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al asociației.

„Anunțul din fiecare an privind selecția unei noi promoții de cercetători ACM este întâmpinat cu mare entuziasm", a declarat președintele ACM, Yannis Ioannidis.

„ACM este mândră să includă aproape 110.000 de profesioniști în domeniul informaticii în rândurile noastre, iar ACM Fellows reprezintă doar 1% din totalul membrilor noștri la nivel global. Printre cei incluși în acest an se numără inventatorul World Wide Web, «nașii inteligenței artificiale» și alți colegi ale căror contribuții au fost elemente importante în formarea societății digitale care modelează lumea noastră modernă", mai precizează comunicatul.

În concordanță cu anvergura globală a ACM, bursierii din 2023 reprezintă universități, corporații și centre de cercetare din Canada, China, Germania, India, Israel, Norvegia, Singapore, Regatul Unit și Statele Unite. Contribuțiile bursierilor din 2023 acoperă toată gama de domenii ale informaticii - inclusiv proiectarea de algoritmi, grafica pe calculator, securitatea cibernetică, calculul eficient din punct de vedere energetic, calculul mobil, analiza software și căutarea pe internet, pentru a numi doar câteva dintre acestea, menționează ACM.

Informația a fost evidențiată pentru prima oară de către cercetătorul Gabriel Preda, iar ulterior de către Oana Marinescu.