Clarvăzătoarea de la Fox News face o profeție pentru Donald Trump: "Va fi o grava nedreptate!" VIDEO

O clarvăzătoare cu dese aparitii la Fox News face o predicție nu tocmai placută pentru Donald Trump. Postul de televiziune era unul considerat anti-Biden, pana la concedierea cunoscutului jurnalist Tucker Carlson si a altor angajati anti-globalisti.

Fostul președinte Donald Trump ar putea avea un "sentiment de pierdere" în viitorul său, potrivit unei clarvăzătoare de la Fox News. În emisiunea sa din prime-time de marți, Jesse Watters a declarat că a primit recent o "lectură încântătoare" de la o ghicitoare la o cină. "Și când am întrebat-o despre Trump, ea a spus că va fi o gravă nedreptate în această toamnă și că s-ar putea să nu avem nici măcar alegeri", a spus el. El a prezentat-o pe Paula Roberts, "The English Psychic", pentru a oferi o a doua opinie despre ceea ce îl așteaptă pe Trump. Roberts, al cărei site web o descrie ca medium și clarvăzătoare, a scos o carte de tarot cu aspect amenințător din pachetul ei.

"Uh oh", a spus Watters. "Adică, recunosc că sunt la Fox TV", și-a prefațat ea lectura. "Un sentiment de pierdere", a prezis ea. "Un sentiment de pierdere, dar este foarte specific", a continuat ea bâlbâindu-se, "nu, lăsați-mă să trec mai departe". "Este ca și cum s-ar putea să se gândească mai mult la ceea ce a pierdut și să nu mai profite pe deplin de ceea ce mai are", a conchis ea. Watters i-a răspuns: "Este o interpretare excelentă, Paula."

Trump, favorit pentru nominalizarea republicană la președinție, a continuat să acuze că alegerile din 2020 au fost fraudate împotriva sa. Confruntându-se cu patru acuzații penale, el a catalogat urmăririle în dosare ca fiind încercări de interferență electorală motivate politic.

Watters i-a cerut, de asemenea, lui Roberts o "scanare" despre președintele Joe Biden. "O mulțime, o mulțime, o mulțime, o mulțime de bani", a spus ea. Râzând, Watters a întrebat: "Din China?", făcând aparent aluzie la acuzațiile republicanilor privind implicarea lui Biden în afacerile străine ale familiei sale, mai ales cele legate de Hunter Biden, care a fost pus deja sub acuzatie. "Oh", a spus Roberts. "Nu am spus de unde", lăsând sa se inteleaga ca vor mai iesi la suprafata si alte dezvaluiri legate de actualul presedinte al SUA.

