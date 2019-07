Climatolog: Planeta se va reechilibra pe un alt nivel climatic, care sa nu ne mai permita viata ca specie

Climatologul Roxana Bojariu a explicat de ce in ultima vreme ne confruntam cu tot mai multe fenomene meteorologice violente si de ce acest lucru nu se va imbunatati in anii urmatori.

"In anii ce vin, se vor accelera manifestarile severe, daca mersul incalzirii globale devine din ce in ce mai abrupt si daca avem emisii necontrolate in cantitati din ce in ce mai mari", a declarat Bojariu la Digi 24. Dereglarea vremii se produce peste tot in lume, a punctat climatologul.

"Vorbim de o dereglare a tipului de vreme peste tot si evident s-a simtit si la noi. Duminca, in apropierea Polului Nord au fost 21 de grade Celsius, acolo unde temperatura maxima in mod obisnuit este cam 6-7 grade Celsius. Ganditi-va ca am avut iarna, in care dincolo de Cercul Polar am avut temperaturi de peste 0 grade. 32 de grade in Alaska. Acest transport de aer foarte cald in zona nordica, clar nu ramane ceva singular. Aerul mai rece este dislocat si este adus in regiuni invecinate, acolo unde se intalneste cu umiditate foarte crescuta pentru ca temperatura Marii Mediteranei este la cote foarte mari.

Lucrurile acestea vin impreuna si formeaza ingredientele pentru aceste manifestari. Observati ca in loc sa predomine transportul dintre vest spre est, cu sisteme de vreme care sa aduca vara, mai ales acum cand ne apropiem si de august, o vreme mai linistita in sudul continetului si in bazinul mediteranean - acolo unde trebuia sa fie vreme senina, sa nu ploua", a explicat specialistul. Climatologul a punctat ca acest dereglaj climatic major se produce din cauza incalzirii globale si a explicat cum se produce.

"Incalzirea globala nu inseamna doar o crestere graduala a temperaturilor, inseamna modificarea tiparelor transportului de caldura si umiditate. Avem mai multa caldura pentru ca gazele cu efect de sera retin mai multa caldura in sistem. Avem mai multa umiditate pentru ca oceanele si marile sunt mai calde si atunci evaporarea e mai intensa. Uraganele au 'combustibil' mai mult si atunci lasa precipitatii mai mari decat in mod obisnuit. Acum doua saptamani a plouat in zona Washington intr-o ora cat intr-o luna", a adaugat Roxana Bojariu.

Astfel, Bojariu a mentionat ca si furtunile din zona noastra au si ele mai mult combustibil. "Marea Mediterana e o sursa, dar si Marea Neagra e mai calda la suprafata. E clar ca traim schimbarea si incepem sa traim tot mai mult aceasta dereglare care vine odata cu schimbarea", a continuat ea. Climatologul a sustinut ca in anii urmatori se vor accelera astfel de manifestari severe daca ritmul incalzirii globale va deveni din ce in ce mai abrupt si vom avea in continuare emisii necontrolate in cantitati din ce in ce mai mari.

"Dereglajul devine regula pana se atinge un nou echilibru, care sa insemne o planeta reechilibrata pe un alt nivel climatic, care sa nu ne mai permita viata ca specie si noi tragem dupa noi alte specii. Am avut trufia sa credem ca suntem stapanii ecosistemelor si amprenta noastra este si in multe din ecosistemele care altfel nu ar fi avut probleme atat de grave", a spus ea. Climatologul a adaugat ca acest lucru nu este o fatalitate, ci ca trebuie actionat la nivel global, sa reducem emisiile.

"Tinta tratatului de la Paris, daca va fi pusa in practica, inseamna sa limitam cresterea temperaturilor cu 1,5 grade pana la sfarsitul secolului, la nivel global, fata de era preindustriala. Lucrul acesta nu ne aduce inapoi de 1950, dar cumparam timp, timp care il putem folosi sa ne adaptam la ceea ce am stricat deja ca sa nu se strice mai rau si sa putem tine pasul cu schimbarea, chiar dezvoltandu-ne", a mai spus specialistul.