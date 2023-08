Clipul în care Evgheni Prigojin pare să-și fi prevăzut sfârșitul face furori pe internet: „Avionul se va dezintegra în aer" VIDEO

Un clip de 40 de secunde dintr-un interviu mai vechi în care liderul mercenarilor ruşi Evgheni Prigojin declara că ar prefera să fie ucis decât să îşi mintă ţara şi menţiona un avion care se dezintegrează pe cer, a dezlănţuit duminică un val de teorii pe internet despre presupusa sa moarte.

Autoritatea aviatică a Rusiei a declarat că şeful grupului Wagner se afla în avionul privat care s-a prăbuşit la nord-vest de Moscova miercuri, la exact două luni după ce a Evgheni Prigojin a condus o revoltă eşuată împotriva conducerii militare ruse.

Kremlinul a spus că insinuările occidentale conform cărora Prigojin a fost ucis din ordinul sale sunt o „minciună absolute".

În clipul preluat dintr-un interviu cu bloggerul militar Semion Pegov, publicat iniţial pe 29 aprilie, Prigojin afirma că Rusia este în pragul dezastrului deoarece conducerea militară îi îndepărtează treptat pe cei care spun adevărul şi refuză să linguşească conducerea superioară.

„Astăzi am ajuns la punctul de fierbere", a spus el în clipul publicat pe Gray Zone, canalul Telegram al grupului Wagner. „De ce vorbesc atât de sincer? Pentru că nu am dreptul să mint în faţa celor care vor trăi în această ţară. Acum ei sunt minţiţi. Mai bine mă omori".

Şi a adăugat: „Dar nu voi minţi, trebuie să spun sincer că Rusia este în pragul dezastrului. Şi dacă aceste rotiţe nu sunt reglate astăzi, atunci avionul se va dezintegra în aer".

Sute de comentarii au fost postate pe Gray Zone în câteva ore. „Aşadar ştia", a scris în primul răspuns un utilizator Telegram al cărui nume se traduce prin „avanpost".

Alţii şi-au imaginat ce grozav ar fi dacă, de fapt, Evgheni Prigojin şi Serghei Surovikin, fostul comandant al operaţiunilor de război revocat din funcţia de şef al forţelor aeriene în ziua accidentului aerian, „stau în Jamaica, beau pina colada şi trag un fum dintr-un joint uriaş".

Alte postări au arătat cu degetul spre Kremlin, într-un comentariu afirmându-se că prăbuşirea avionului a fost opera preşedintelui Vladimir Putin şi că „trebuie să fii o amibă ca să nu înţelegi asta".

Unele comentarii au dat vina pe Franţa, iar altele pe Ucraina. Într-o postare se spunea că Ucraina l-a ucis pe Prigojin din ordinul serviciilor speciale ale SUA „şi al anglo-saxonilor" şi adăuga că „este supărător pentru noi să pierdem un astfel de erou", afirmaţie la care cineva a răspuns cu trei emoji-uri râs cu lacrimi.

Prigozhin on the Plane Falling Apart in Mid-air ????????



"We still have a golden fund, which is gradually being spent, because the golden fund is men with balls. They are not ready to lick the asses of their superiors - they are ready to be honest.



Today we've reached the boiling… pic.twitter.com/noKPpI9PLa