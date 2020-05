Clocotilde a dat in foc mai ceva ca o Cruella De Vil a politicii dalmatiano-pontice!

Clotilde Armand dă in clocot de suparare si se varsa toata pe pagina sa de facebook, acuzand Ziuanews de un asa zis fakenews. Neomarxista, insa, experta in drumuri, poduri si trotuare, chemata ca la un semn de statul paralel sa erupa ca o eczema pe obrazul pătat al politicii romanesti, impreuna cu un sobor de descendenti ai vechii securitati - comunistii de ieri, useristii de azi - ea insăși, fost soim al patriei cazut in cioc, e un fake de la un capat la altul.

Armanda de la USR ne acuza intr-o postare cat o gogoasa infuriata, dintr-un aluat nedospit, ca am fi scris un text fals, am fi produs o stire falsa despre persoana ei mai falsa decat o bancruta frauduloasa la vreme de pandemie. Si nu numai ca am fi facut un fals dupa aceasta giocondă rânjitoare a politicii carpatine purulente, dar ca am fi facut si un uz de fals, pătând pagina online a ziarului nostru cu zoaiele pe care chiar Clocotilde le debiteaza in fata unui public decrepit. Carevasazica, delict penal in toata regula, monser!

In fapt, ce am facut noi? Am publicat o stire in care adulatoarea lui Barna, cam-pioana autostrazilor din Romania, regina ideologiei acneicilor si puberilor, afirma ca la un sector al Capitalei, patronat de un pesedist oneros - ca toti ceilalti de altfel, despre care Ziuanews a scris pe larg in plenitudinea afacerilor lor cu statul, si cu ala de drept, dar si cu ala paralel de care asculta madama in cauza - ar fi dat o lucrare fara licitatie in valoare de 20.000 de euro, pe care a investigat-o tot clanul Armand la SICAP. Pentru ca, stie Clocotilde, pestele de la SICAP se-mpute! Noi i-am atras atentia cucoanei opărite ca a cam dat-o de gard cu parapanta, de-a ajuns sărmana parasută ferfenită.

I-am spus subretei lui Barna & Co - nu ca e pesedist ala din propozitiune si gata, pac!, a si facut ilegalitatea - ca legea permite ca pana la valori contractuale de 30.000 de euro, legat de servicii, sa se faca incredintari directe, deci fara licitatie... Ceea ce ar fi trebuit sa stie si o ditamai sefa neomarxistilor tuleiformi, mai ales ca activeaza si la o primarie pe post de Sperietoare. Cu alte cuvinte, neaose, curat marxiste, noi am batut șaua ca sa priceapa iapa! Dar n-a priceput... Cum spuneam, C.A. s-a avantat in largul polemicii fara sa-si fi luat cuvintele la ea din formolul cerebrospinal, ceea ce e extrem de periculos pe valurile culturii de carton gonflat, mai cu seama daca bruma de sintagma iti provine de la paginile roz din mijlocul Larousse-ului. Nu e suficient sa arunci la o masă de bazbugii gelați un "aquila non capit muscas" ca sa te dai mare cat o struto-camila...

Si ce ne-a mai frapat la ce i-a fiert mintea la foc mic?! Ca sa dea atacul ca la Verdun impotriva pesedismului cotropitor si pericolului neatârnării de țară si inaintarii Romaniei spre userism in zbor si cu cântec inainte, mars!; tocmai din postura "girantului" de la Bechtel. Al marelui jaf pe autostrada... Armand a sărit - iarasi o expresie populara, orice asemanare cu realitatea e absolut intamplatoare - "ca vaca-n râpă" sa ne acuze ca ea nu a avut nimic cu Bechtel si cu mega-furtul cu pricina. La fel cum spune si seful ei de la bufetul din colțul politicii - l-am numit pe bascaliul Barna - ca nu are nicio legatura cu afacerile cu statul pe care i le-a dovedit presa de bun-simț. Păi, Madam Firlifus, am pus un link in textul nostru spre un articol de la o televiziune importanta, unde nimeni alta decat Clotilde Armand isi cerea scuze poporului roman pentru contractul cu Bechtel, pe care l-a "girat", l-a verificat carevasazica, a indus statul in eroare ca sa continue mega-escrocheria.

Si ca sa vedeti cat e de falsa aceasta persoana... cu ani in urma, la o emisiune la Realitatea TV, fiind invitata de Rares Bogdan - era in plina campanie si dorea sa fie foarte populara desi s-a facut de rasul cucurbitaceelor fix pe intrebarile pertinenete ale moderatorului legate de Bechtel si de alte afaceri cu autostrazile patriei - Armanda a venit cu Matizul, unul vechi si deschiolat, inghesuită printre alti useristi de marca, nu mai putin de cinci cu tot cu un cameraman propriu si cu niste consilieri de sinistra sa taina. Adica ea, milionara in euro dupa cum a scris presa, umbla - vezi Doamne! - cu Matizul. Mai lipsea sa-si fi pus la mana un ceas din ala cu busola la curea - bine, ea oricum a pierdut-o; busola, zicem - si cu calendar de tabla, ca pe vremea comunistilor, si imaginea de falsitate ar fi fost perfecta! La plecare, fireste, s-a cocoșat printre aceiasi useristi somnambuli in acelasi rablagit autoturism coșcovit, sub privirile stupefiate ale invitatilor iesiti la o tigara. Bineinteles ca limuzina o astepta in prima parcare, parca ne-o si imaginam pe aceasta Cruella De Vil a politicii dalmatiano-pontice cum isi inchipuia ca-si rade de fraieri. Si inca isi inchipuie!

Redactiunea Ziuanews