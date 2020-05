Clocotilde Armand nu poate traduce din danbarneză ceea ce i-a transmis Ziuanews!

Am inteles, radem, glumim, ne facem ca ploua! Clotilde Armand, userista de serviciu pe palier, isi face popularitate pe facebook polemizand - prost, dar atata s-a putut! - cu Ziuanews pe o tema la care in continuare nu da raspuns.

Am aratat in primul articol ca Armand manelizeaza legislatia in vigoare si nu cunoaste versurile cu privire la achizitii, dar nici partitura politica in care-si joacă libretul. Canta fals, pe scurt, si asta e la urechea unui cocoș afon care a prins si "aviara". Ca nu pricepe ca o incredintare directa nu se face cu licitatie pana la suma de 30.000 de euro e foarte grav pentru cineva care ar fi facut bani grei din afaceri cu statul (mai ales cu cel paralel), de ne miram cum naiba le-o fi facut, asta daca nu le-o fi primit plocon?! Ca altfel nu se explica... sa fie atat de slab pregatită intr-un domeniu care ar fi reprezentativ pentru zona economica in care se zbenguie duduia francofon-afonă. Se dovedeste de aici ca intotdeauna ceea ce e paralel nu poate fi si perfect perpendicular! Si nici tangenta nu mai e ce-a fost! (Asta ca sa facem filosofie matematica, sau, altfel spus, sa stricam orzu' pe gâște!)

Am inteles, redactia noastra i-a raspuns si cu un pamflet, nereceptionat ca atare de tabloida sa gandire singletask. Stim ca e greu, fara ochelari de cal iti fug ochii si nu mai pricepi sensul cuvintelor... trebuie sa traduci mai intai din romana in franceza, acolo sa compilezi ceea ce poti sa "compute" cat de cat daca iti sta creierul lejer - si-ti da cu "file not found" -, apoi sa rastalmacesti in usereza, dupa care dai translate in danbarneză, abia atunci iti rezulta din nou ceva in romana rârâită de balta si gata! Te usurezi (n.r. - se poate citi si userezi) direct pe facebook unde admiratorii stau cu gurile cascate (bouche-bee, adica, deci cu "bee" nu cu "bei" ca sa fie clar in instanta!) si cu neuronii scurtcircuitati!

Ca atare, daca Clocotilde nu e in stare sa dea un click pe un link pe care i l-am pus la dispozitie de doua ori (uite ca o facem si pentru a treia data invitatand cititorii sa parcurga tot articolul si sa caute pe google si altele similare), sa reproducem aici pasajul cu pricina: "Eu regret foarte mult acest contract cu Bechtel, noi ce am făcut este să verificăm că Bechtel face lucrări de calitate şi cantităţile sunt corecte. Regret acest contract, noi am apărat interesele românilor. După ce s-a reziliat contractul cu Bechtel erau multele (sic!) de făcut. Erau 900 de contracte de chirii pentru organizarea şantierului. Era de făcut inventar pentru tot ce era acolo", a spus Clotilde Armand.

Am avut dreptate cand am scris ca firma reprezentata de Armand a "girat" contractul, care s-a dovedit a fi o mega-escrocherie, in urma careia romanii au pierdut sute de milioane de euro, plus comisionul pentru societatea comerciala care "chipurile" ar fi "verificat", iar la urma, Armand doar "regreta" (de doua ori, repetitia fiind "mater studiorum" - scrie si-n Larousse). Statul a platit, din banii contribuabililor, sumele respective pe baza expertizei, a verificarilor, iar acum madama reprezentoida, pentru care irosim atata spatiu publicistic cu un curs de alfabetizare politico-economica la distanta (na, ca facem si telemunca!), le rânjește-n nas. Q.E.D. (quod erat demonstrandum - pentru Clotilde - adica "ceea ce era de demostrat").

Redactiunea Ziuanews