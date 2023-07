CNN îndeamnă telespectatorii să-și schimbe dieta cu carnea crescută în laborator a lui Bill Gates

Guvernul american a aprobat pentru prima dată vânzarea către public a cărnii crescute în laborator a lui Gates, emițând un răspuns "fără întrebări" la cererea de aprobare, în ciuda dovezilor științifice că produsele din carne falsă finanțate de Bill Gates provoacă "turbo-cancere" la oameni.

Alături de compania lui Gates, Upside Foods, producătorul de pui fals Good Meat a obținut, de asemenea, aprobarea regimului Biden pentru a fi vândut publicului. Acoperind aprobarea federală pentru ca cele două companii de carne falsă care provoacă cancer să vândă public "pui cultivat", CNN s-a lăudat cu entuziasm că americanii "se pregătesc să guste" produsele lor crescute în laborator.

Potrivit CNN, poporul american va adora alimentele lui Bill Gates. Upside, companie finanțată de Gates, susține că carnea sa are un gust mai asemănător cu cel real decât alte companii de carne falsă, deoarece provine "direct din celule animale", ceea ce face ca veganii sau vegetarienii să o poată consuma în mod discutabil. "În loc să creștem pui, porci sau vaci întregi, noi creștem doar carnea pe care vrem să o mâncăm - direct din celule animale reale", explică compania pe site-ul său.

"La scară, va fi o modalitate mai umană și mai prietenoasă cu viitorul de a crește alimente de înaltă calitate pentru iubitorii de carne de pretutindeni". Raportul pro "carne" in vitro al CNN vine în contextul în care organizații globalist precum Forumul Economic Mondial (WEF) au arătat clar în ultimii ani că ar dori să elimine treptat carnea din lanțul global de aprovizionare cu alimente, pentru a combate "schimbările climatice".

Unul dintre vorbitorii de la summitul anual al WEF de la începutul acestui an, în ianuarie, președintele Siemens AG, Jim Hagemann, a declarat la conferință că "Dacă un miliard de oameni nu mai mănâncă carne, vă spun că are un impact mare. "Nu numai că are un impact mare asupra sistemului alimentar actual, dar va inspira și inovarea sistemelor alimentare". Linia de gândire a lui Hagemann cu privire la carnea sintetică a fost, de asemenea, promovată de Forumul Economic Mondial (WEF).

Organizația globalistă a lui Klaus Schwab a fost în prima linie în încercarea de a promova carnea cultivată în laborator ca soluție la "schimbările climatice". WEF promovează intens înlocuirea cărnii cu produse cultivate în laborator. Dar, după cum a relatat recent Slay News, un studiu a constatat că carnea falsă este de 25 de ori mai rea pentru mediu decât carnea de vită adevărată. WEF promovează din nou carnea falsă. Nu numai că datele recente au sugerat că este de 25 de ori mai rea pentru mediu decât carnea adevărată.