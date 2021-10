Colegul lui Dan Bittman a fost infectat cu COVID-19. Basistul trupei "Holograf" Mugurel Vrabete a stat in spital nouă zile!

Chitaristul trupei Holograf, Iulian Mugurel Vrabete, a mărturisit într-o postare pe pagina sa de facebook că a trecut şi el prin Covid, după o spitalizare de nouă zile.

„Am trecut prin Covid. Am cerut la 112 o evaluare, am fost preluat rapid si dus la Spitalul Floreasca unde, cu eficiență si seriozitate, am fost investigat prin EKG, CT, analize de sânge și chiar consult medical personal. Menționez că nu am avut nicio intervenție sau recomandare din partea nimănui. După un timp relativ îndelungat, dar logic în desfășurarea lucrurilor, am fost dus la Spitalul 'Matei Balș' pentru definitivarea schemei de tratament. Mulțumesc doamnelor, domnisoarelor si domnilor doctori, asistente și infirmiere care s-au ingrijit cu absolută dedicație, cu intelegere si pricepere, fara macar umbra vreunei conditionari, si, repet, fara a avea vreo intervenție din partea cuiva. Nu au existat favoritisme, au fost doar proceduri respectate cu remarcabilăa înțelegere. In aceeași noapte am fost repartizat la Spital. Acum am ajuns acasa complet vindecat si vreau sa spun ca sistemul medical românesc functionează, în parametrii pe care îi are, dar este eficient, curat și disciplinat. Sper să fie cat mai multe locuri asemenea", a scris artistul.