Comandat militar NATO îi îndeamnă pe civili să se pregătească de război: "Trebuie să aveţi apă, un radio şi o lanternă!" VIDEO

Preşedintele Comitetului Militar al NATO, Rob Bauer, se pregăteşte de eventualitatea unui război între Alianţa Nord-Atlantică şi Rusia, totul pentru următoarea perioadă de 20 de ani. Rob Bauer a făcut acest anunţ într-o conferinţă de presă. "Ne pregătim de un conflict cu Rusia", a anunţat el.

Însă a precizat că un eventual război nu va fi lansat de către NATO. "Noi nu căutăm să intrăm în conflict, dar dacă ei ne atacă, trebuie să fim pregătiţi", a subliniat amiralul olandez cu patru stele. El a dat asigurări că civilii trebuie să se pregătească de un astfel de conflict

"Trebuie să aveţi apă, un radio şi o lanternă, pentru a fi siguri că supravieţuiţi în primele 36 de ore. Astfel de lucruri sunt simple, dar trebuie să începem de aici", a îndemnat el, provocând numeroase comentarii pe reţele de socializare, informează News.ro.

