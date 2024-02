COMUNICAT DE PRESĂ: Sărbătorim curajul și impactul femeilor chiar în luna dedicată acestora!

În perioada 24 - 26 martie 2024 are loc Female Empowerment Summit, evenimentul care

aduce în prim-plan impactul și potențialul feminin în cele mai importante domenii ale

societăților moderne. Curajul, ambiția și reziliența feminină devin motiv de sărbătoare în

cadrul summitului menit să inspire și să încurajeze spiritul antreprenorial și perspectivele

manageriale ale femeilor din toate colțurile lumii.

Sub egida Female Empowerment Summit, cele 3 zile vor fi marcate de mai multe evenimente,

menite să le ofere participanților o experiență completă.

• Pentru că investiția în generațiile viitoare reprezintă o parte din misiunea noastră,

pe luni, 24 martie 2024 organizăm LitFest for Kids - o zi dedicată copiilor cu dizabilități

și celor aflați în zone defavorizate. Prin crearea unui spațiu sigur și desfășurarea de

activități interactive, ne propune să le cultivăm copiilor o mentalitate sănătoasă și să îi

încurajăm să creadă în propriile vise, indiferent de circumstanțe. Acest eveniment este

găzduit de Palatul Dacia din București.

• Marți, 25 martie 2024, în colaborare cu Reprezentanța Comisiei Europene, prin doamna

Ramona Chiriac, continuăm seria evenimentelor cu Female Empowerment Brunch. Amalia

Sterescu, Edupreneur, Leadership Consultant, Certified Personal Branding Strategist este

speakerul principal, va aborda subiecte precum inteligența emoțională, relațiile interumane

de calitate și necesitatea depășirii barierelor în drumul către succes.

• Pentru a încheia această ediție așa cum se cuvine, miercuri, 26 martie 2024, va avea loc

Female Empowerment Summit. Evenimentul se va desfășura la Muzeul Național

Cotroceni, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, în parteneriat cu Ambasada

Statelor Unite ale Americii în România, reprezentată de Excelența Sa doamna Kathleen

Kavalec si găzduit de Administrația Prezidențială a României.

Prima ediție a evenimentului a avut loc în România, în toamna anului 2023, și a înregistrat un real

succes. În urma acesteia, am creat o comunitate de femei devotate, hotărâte să inspire și să

încurajeze prin puterea propriului exemplu.

Cea de-a doua ediție a evenimentului va avea loc pe 29 ianuarie 2024 în Los Angeles, California,

în parteneriat cu Consulatul General al României în Los Angeles, și va reuni femei de succes atât

din SUA, cât și din România unde va avea ca speaker principal pe antreprenoare de mare succes,

Anastasia Soare, CEO of Anastasia Beverly Hills.

Female Empowerment Summit este mai mult decât un eveniment, este un proces de transformare

și o călătorie diplomatică de susținere reciproca prin colaborare interculturală. Demersul nostru

promite să schimbe mentalități, să încurajeze dezvoltarea personală și să faciliteze implicarea

femeilor în antreprenoriat, tehnologie, educație, economie, dar și în domenii precum cel medical

și militar. Totodată, evenimentele noastre își propun să contribuie la colaborarea strategică dintre

Statele Unite ale Americii și România, prin crearea unei comunități menită să devină promotor al

educației la nivel global.