Concurs de ciclism caritabil organizat de către DGAS România din cadrul Asociatiei Europene a Drepturilor Omului și Protecției sociale

Final de concurs caritabil „Pedalează pentru ei - Pedalăm împreună" cu Direcția Generală de Asistență Socială România din cadrul Asociației Europene a Drepturilor Omului și Protecției sociale, prin reprezentantul său legal domnul Mihai Căldăraru Director Executiv și Asociația Cataleya&Yris, MTB 2022 Govora începută ca un vis, povestea concursului a devenit realitate din nou în data de 14.08 2022 la Băile Govora.

"Pentru că aveam proiectul în portofoliul Direcției Generale de Asistență Socială România, Asociația Cataleya/Yris , am decis împreună cu Cicloturism Vâlcea - CTV, Primăria Băile Govora să dospim concursul, având ca ingrediente cel mai curat aer din Europa, cel mai mare Parc Balnear din Romania, cea mai frumoasa alee de cura terapeutica prin padurea Silva, ne-am gandit sa va invitam in Govora, la o tură cu bicicleta, in scop caritabil pentru Elena, fetita nevazatoare din Mihaesti! Ne-am dorit încă de la început să implicăm și generația tânără (voluntarii asociațiilor organizatoare, comunitațile locale, tinerii și sportivi de pretudindeni), decorul pentru acest eveniment, nefiind întâmplator ales. Pădurea de la Gâtejești, chiar dacă este încadrată în zonă de foioase, de deal, cca 500m altitudine, oferă porțiuni de push bike, adrenalină, panorame superbe asupra Govorei, silvoterapie, peisaje idilice, un pachet de turism verde, sustenabil ce poate fi marcat ca un ghid de bune practici și pentru alte locuri cu elemente si indicatori turistici, sportivi, de orientare turistica, școala de voluntariat, în zone tandem din România.

Multumim doamnei Ramona Chirita, președintele Asociației Cataleya/Yris pentru sustinere, pentru determinarea ta sa o ajutam pe Elena! Multumim Cicloturism Vâlcea - CTV, tuturor care ne-au sprijinit si au pus umarul la un proiect cu finish de zâmbete, sport, caritate, turism, cerc al faptelor bune și tuturor care sunt alaturi de noi, mereu (donatori, prieteni, urmaritori ai faptelor bune). Mulțumim doamnei Riccio Daniela Director General Direcția Generală de Asistență Socială România din cadrul AEDOPS. Zâmbetul copiilor, tuturor participanților ne onorează, ne responsabilizeaza pentru edițiile viitoare și promitem că va fi vibe-ul extins, an de an! S-au strâns 2100 ron la urna de donatii! Banii se vor duce in contul Elenei pentru recuperare medicala! Vom contiua să o sustinem si sa o sprijinim neconditionat!", se arata in comunicatul directiei sociale.