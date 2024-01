Conturile Google pot fi sparte fără parolă, totul prin intermediul cookie-urilor. Colosul IT a tinut secreta aceasta vulnerabilitate

Experţii în securitate cibernetică au descoperit o modalitate de a accesa în mod neautorizat conturile utilizatorilor Google prin intermediul cookie-urilor.

Hack-ul este posibil din cauza cookie-urilor pe care Google le salvează pe dispozitivele utilizatorilor săi pentru ca aceştia să nu fie nevoiţi să se logheze frecvent în propriile conturi.

Experţii au descoperit o cale de a intercepta cookie-urile de autentificare şi a le folosi pentru a dobândi acces la conturile pentru care au fost create.

Cookie-urile le-ar permite hackerilor să aibă acces în continuare la contul vizat, chiar şi după ce utilizatorul schimbă parola acestuia.

În răspuns, Google spune că a luat măsuri pentru a securiza conturile vulnerabile şi le recomandă utilizatorilor să activeze opţiunea Enhanced Safe Browsing din browser-ul Chrome.

De curand, Google a anuntat ca in acest an, pana in vara, va renunta la sistemul invechit al cooki-urilor si va fi inlocuit cu un alt sistem de siguranta sporita. Cu alte cuvinte, Google cunostea aceasta vulnerabilitate dar a tinut-o ascunsa.