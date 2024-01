"Copiii fantomă" din România sunt născuți de mame minore ca-n evul mediu

În anul 2024 în România încă există "copii fantomă", așa cum sunt denumiți copiii fără identitate. Mulți dintre ei sunt născuți de mame minore.

Doar în județul Sălaj au fost semnalate 4 astfel de cazuri într-o singură zi. De copiii abandonați din județ se ocupă un tutore legal care încearcă să-i ajute și să le ofere un viitor. "Pot să spun așa, deci n-am făcut niciodată statistică, au fost sute și sunt sute de copii. Reprezentantul legal înseamnă atribuții, de la a semna o operație, de a semna să-i fac buletinul, de a semna orice document pentru acești copii, de la înscriere la școală, pentru burse, pentru orice", spune Violeta Milaș, director executiv DGASPC Sălaj, cea care are atribuțiile legale ale unui părinte pentru ei.

Ea semnează pentru ca un copil orfan să poată fi operat, să poată fi înscris la școală, să primească anumite drepturi, să fie inclus într-un program care să-i permită integrarea în societate la momentul potrivit. Cel mai dificil este când angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Sălaj întâlnesc copii fantomă, copii fără identitate.

"Avem acuma o fetiță care mă impresionează. La 11 ani n-a existat, n-a existat în acte. Deci la 11 ani nu avea documente, certificat de naștere. Toată lumea spune că este un lucru banal. Dacă n-ai un certificat de naștere, nu exiști. Să nu exiști, la 11 ani, să nu mergi la școală, să nu ai o identitate, ai un nume, asta înseamnă muncă, să mergi să-i găsești actul constatator al nașterii. Mama ne-a spus așa am născut-o în județul Cluj, la un spital cu trei brazi în față. Să găsești cu colegi, juridicu, că nu-i muncă a unui singur om am reușit și am înregistrat copilul și i-am dat numele și certificat de naștere și am reușit și am înscris-o la clasa a 2-a fiindcă fetița este foarte isteață. Cu sprijinul colegilor deja a evoluat foarte mult. Să sperăm că vom reuși să o ducem în învățământul de masă. Acestea sunt problemele și provocările sistemului", spune Violeta Milaș.

În urmă cu două zile spune că a primit patru sesizări din spital cu copii fără acte de identitate. "Toată lumea ignoră faptul că de ce nu se face nimic. Dar dacă nu începem cu educația și asta am s-o repet, dacă nu începem cu această educație, ca tinerei generații care să înțeleagă ce înseamnă din păcate aceste tinere sau că-s tinere deja nu merg nici la școală. Deci la 16 ani, dacă n-ai fost școlarizată, nu ai urmat o formă de învățământ, nu ai avut tangență cu persoane care să-ți spună altceva decât modelul din familie, care este un model deviant, clar, nu ai cum să știi", spune femeia.