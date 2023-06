Cristian Terheș: Se pun bazele tiraniei globale! Comisia Europeană a semnat cu OMS ca Certificatul Verde să fie folosit pentru a "facilita mobilitatea globală"

Comisia Europeană, prin comisara pe sănătate Stella Kyriakides, și Organizația Mondială a Sănătății (OMS), prin Tedros Adhanom Ghebreyesus, au anunțat pe data de 05.06.2023 lansarea unui "parteneriat" prin care OMS va prelua Certificatul Verde Digital, folosit de UE pe durata pandemiei COVID-19, "pentru a stabili un sistem global care va ajuta la facilitarea mobilității globale", au anunțat cele două organizații.

"Cu alte cuvinte, dacă Certificatul Verde, sub pretextul «facilitării libertății de circulație», a fost folosit pentru încălcarea drepturilor și libertăților în UE, precum și pentru constrângerea oamenilor să se injecteze cu un produs medical ce pentru mulți a avut și are efecte negative grave, acum acest sistem abuziv va fi implementat la nivel planetar. Am atras atenția încă din 2021 că aici se va ajunge cu acest Certificat Verde, dar unii au spus că exagerez. Acum se pot convinge singuri că scopul abuzurilor statului din perioada pandemiei COVID nu a fost să oprească răspândirea virusului ci să controleze oamenii", a explicat europarlamentarul Cristian Terheș.

Inițiativa aceasta "urmează acordului din 2 decembrie 2022", semnat tot de cei doi, când, pe baza EU Global Health Strategy și WHO Member States Global Strategy on Digital Health, s-a agreat "sporirea cooperări strategice în problemele globale de sănătate" dintre cele două entități, arată Comisia Europeană în comunicatul de presă.

Pe lângă "facilitarea libertății de circulație globală", scopul preluării de către OSM a acestui sistem european este de a fi utilizat și în alte cazuri, cum ar fi "Certificatul internațional de vaccinare" sau fișa de pacient globală, se mai arată în comunicatul Comisiei Europene.

"Am văzut ce s-a întâmplat în UE cu implementarea acestui sistem tiranic a Certificatului Verde. Acum vor să-l implementeze la nivel global. Toate partidele care au susținut Certificatul Verde începând cu 2021 trebuie expulzate de oameni prin vot din toate funcțiile publice pentru că e clar că nu au ca prioritate interesul cetățenilor", a concluzionat Terheș.

Comunicatul Comisiei Europene poate fi găsit aici:https://ec.europa.eu/com.../presscorner/detail/en/ip_23_3043