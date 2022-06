Cu actuala politică energetică a UE întrebarea nu este "dacă" ci "când" vom avea parte o pană de curent!

Pe 2 iunie, Praga a simțit pe pielea ei ce înseamnă o viață fără energie electrică, după ce o pană de curent a afectat capitala Cehiei peste o oră. Situația le-a amintit multora că în condițiile actualei politici energetice europene, întrebarea nu este „dacă", ci „când" va urma o nouă pană de curent, scrie jurnalista cehă Marketa Șichtarova.

Știm că sursele de energie regenerabilă sunt mai puțin stabile decât sursele convenționale. Este încă imposibil să înlocuim complet o unitate de putere dintr-o sursă veche de energie cu aceeași unitate de putere dintr-o sursă regenerabilă. Cu toate acestea, Europa oprește sursele vechi mai repede decât instalează capacități noi. De asemenea, există o lipsă de resurse energetice clasice, nu doar din motive politice și agendei ecologice, ci și din cauza războiului. În plus, sistemul de transport electric al Cehiei nu este proiectat pentru o creștere atât de puternică a surselor regenerabile, scrie ea.

În cazul unei întreruperi mai lungi, nu putem testa ceea ce nu va funcționa - atunci când bateriile de rezervă din multe dispozitive se epuizează, mai mult decât electricitatea va înceta să funcționeze. Nu vom putea alimenta, iar dacă aveți un generator privat, nu veți putea introduce combustibil în el. Rețeaua de telefonie mobilă va eșua, iar cehii nu vor putea suna pe nimeni, chiar dacă au reușit să-și încarce telefoanele. Atât cardurile de credit, cât și ATM-urile vor înceta să funcționeze, așa că nu cumpărături și, desigur, internetul nu va funcționa.

Există câteva măsuri de precauție minime pe care le puteți lua pentru un astfel de scenariu: aveți niște bani în plus la îndemână, o sursă de alimente care nu trebuie gătite, o brichetă și o canistră plină de gaz. De la începutul războiului din Ucraina, am văzut chiar dezvoltarea unei tendințe în care oamenii pregătesc înlocuitori de valută sub formă de lingouri de aur minuscule. Întrebați despre ce alimentează o astfel de cerere, ei răspund că nu au încredere în nicio monedă existentă și doresc să aibă ceva de plătit „pentru pâine". Este o idee oarecum naivă, având în vedere ca în cazul unei întreruperi reale, nicio brutărie nu va avea capacitatea de a coace măcar pâine.

„Cu toate acestea, scenariile anterioare catastrofale, extreme și improbabile oferă o foaie de parcurs pentru viitor. Știm ce s-a întâmplat, de exemplu, în timpul bombardamentului asupra Serbiei sau al crizei economice din Venezuela. În primul caz, a fost o întrerupere a infrastructurii, iar în al doilea, am văzut o prăbușire a monedei oficiale. Dacă ai ghicit că aurul sau dolarii în numerar funcționează grozav în astfel de situații, ai dreptate, dar doar parțial. Le puteți folosi pe ambele pe piața neagră care va apărea imediat. Problema este că lipsa reală fizică de dolari și aur se dezvoltă în cele din urmă în aceste economii haotice și, în cele din urmă, țigările și prezervativele devin cele mai utilizate forme de monedă", a concluzionat jurnalista.