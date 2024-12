Cum a rămas Ion Cristoiu fără 20.000 de lei. „Dacă eu o luam la fugă, nu pierdeam niște bani" VIDEO

Celebrul jurnalist Ion Cristoiu a dezvăluit marţi cum a căzut victimă unei noi metode de înşelăciune şi a luat o ţeapă de 20.000 de lei.

Ion Cristoiu şi-a povestit aventura în cadrul „jurnalului" său video de marţi, 17 decembrie, avertizându-şi urmăritorii să se ferească escroci, care se folosesc acum de numele SIF Muntenia.

„Dacă vă sună cineva și spune că e de la SIF Muntenia, cel mai bine e s-o luați la fugă! Dacă eu o luam la fugă, nu pierdeam niște bani în cont pentru că am fost ținta unei fraude bancare reușite Online", şi-a început jurnalistul dezvăluirea.

„Dimineața m-am trezit cu un telefon. Un individ care zice: «sunt de la SIF Muntenia. Dumneavoastră în anii 90 ați depus niște cupoane la cuponiadă și, după 30 de ani, aveți de luat niște dividende: 8.000 de lei».

Să vă spun ce e cuponiada, pentru că cei mai tineri nu știu. Am fost la Secția 1 Poliție, era un polițist mai tânăr, dar nu apucase cuponiada. În 1992 sau 93, Nicolae Văcăroiu a hotărât ca marile întreprinderi să se transforme în acțiuni - cupoane pe care să le împartă la populație. Te făceau acționar/proprietar la diferite întreprinderi. La vremea respectivă am scris un editorial în care ziceam că nu mă interesează cupoanele.

Când am fost sunat - eu m-am dat și gazetar - i-am zis că la vremea respectivă am refuzat etc. Individul mi-a zis că am și acțiuni (cupoanele erau transformate în acțiuni). Iar eu i-am zis: «Vând și acțiunile». Și mi-a zis că aș lua pe ele 20.000 lei. Am acceptat repede, că m-am gândit că vorbesc despre asta la podcast, cum am luat niște bani. Mă și gândeam câte laptopuri poți să iei de ei.... Și zice: «La ce bancă aveți?» «La BRD.» A zis că o să mă sune cineva de la BRD, ca să intre banii în cont. Mi-a explicat că banii se varsă într-un cont, dar cont bursier. «Aoleu, investesc și la bursă...?!» El a zis că mă sună cineva de la BRD și o să-mi spună ce e de făcut", a povestit Ion Cristoiu.

„Tocmai mă pregăteam să mă duc la Metropola, unde aveam o înregistrare. A sunat cineva, chipurile de la BRD, am intrat cu el pe video și a inventat un termen: segregarea contului. Mi-a explicat: «Ca să vă punem banii ăștia, trebuie să luăm bani din contul dv., să îi punem în alte conturi, după care banii revin cu cei 20.000 de lei». Am dat share la ecranul în care operam în contul meu BRD și mi-a dat un IBAN de Unicredit. Eu nu mi-am dat seama, eram în viteză că trebuia să plec. Mi-a dat și suma. Mi-a cerut să fac și de pe alt cont un alt transfer. S-au dus banii. Mi-a zis că mă sună a doua zi dimineața, mi-a dat și număr de telefon, ca să continuăm. Eu am anunțat, i-am zis și lui Marius Tucă și Bogdan Iacob... Toți erau uimiți: o știre", mai spune jurnalistul.

„Pe la ora 5 mă sună de la bancă: «Ați făcut transferuri la Unicredit și la CEC?» Mi-au zis că e ceva în neregulă. Mi-au spus că sunt niște conturi ale unor indivizi care păstrează sumele... Cei de la bancă mi-au blocat conturile și mi-au zis să mă duc la poliție să fac plângere că, dacă nu avem plângerea, nu putem face nimic.

M-am dus la poliție, numai bine că ieșise comandantul care mă știa. I-am povestit: SIF Muntenia. Eu eram a nu știu câta persoană păcălită cu povestea cu SIF Muntenia.

Iar în timp ce vorbeam m-a sunat chiar persoana respectivă. M-a întrebat: «Ați blocat conturile?» De unde știa că am blocat conturile? Înseamnă că avea acces la aplicația mea. El a zis că din cauza asta nu îmi pot da banii. Am dat telefonul polițistului. Și nu am văzut așa ceva: polemiza cu polițistul, încerca să îl convingă că din cauza lui nu primește omul banii. De un tupeu, de n-am poment...

Eu am crezut că atunci când aude de polițist o să închidă. Dar el nu, polemiza cu polițistul, era bun de politician", a povestit Ion Cristoiu.