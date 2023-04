Cum revolutioneaza tehnologia "smart" fotbalul modern si care sunt previziunile pentru viitor

Campionatul Mondial de fotbal din Qatar a produs o revoluție în ceea ce privește mingea de fotbal, dar si echipamentul propriu zis al jucatorilor. Si în acest domeniu a aparut conceptul de tehnologie "smart", iar lucrurile avansează cu repeziciune.

In urmă cu un deceniu nici nu ne-am fi putut inchipui ca o minge de fotbal poate fi conectată la o cameră de luat vederi, cu ajutorul careia sa se poate face judecarea unei faze controversate. Mingea are în interior un senzor de mișcare de înaltă precizie și ajută în timp real, de pildă, la determinarea offside-ului.

Mingea respectivă poarta denumirea de "Al Rihla", care înseamnă „călătorie" în limba arabă, fiind primul balon rotund conectat în timp real chiar la camera VAR. Noua tehnologie a fost dublata de o mult mai buna acuratete aerodinamica, ceea ce o face mai rapidă, atat in aer, cat si pe teren.

Senzorul de inalta precizie despre care vorbeam combină datele despre poziția jucătorului din teren și prin aplicarea inteligenței artificiale (AI), mingea de fotbal ajuta în timp real la determinarea offside-ului și semnalizează acest lucru arbitrilor din camera VAR. Pretul unei astfel de mingii este sub 100 de euro.

Interesant este ca lucrurile nu se vor opri aici. In viitor, mingiile de fotbal vor fi dotate cu mult mai multi senzori complecsi, deja se lucrează la o noua generatie care sa inglobeze mult mai bine datele care pot fi prelucrate cu ajutorul inteligentei artificiale.

Pe langa senzorii de pozitie, vor fi prezenti si senzori de presiune, senzori de temperatura, senzori de umiditate, senzori de altitudine, senzori infrarosii. Astfel ca mingea va "sti" nu numai in ce pozitie 3D se afla pe teren dar si care sunt conditiile de joc, devenind prin utilizarea AI sa fie "conștienta" de starea sa.

Revolutia tehnologica in domeniul fotbalului mai presupune cipuri si senzori care sa fie prezenti in ghetele de fotbal si in crampoanele acestora, care vor determina nu numai situatii de pozitionare a jucatorilor, ritmuri cardiace si alte elemente de sanatate in timp real, dar si date despre lovituri asupra mingii sau faulturilor.

Tot referitor la identificarea faulturilor, revolutia se va face si in domeniul tricourilor jucatorilor de la echipele de club, cercetatorii in domeniu au propus forurilor superioare ale FIFA si UEFA un set de tricouri "inteligente", care sa determine anumite caracteristici ale jucatorilor, dar si la anuntarea accidentarilor si a altor interactiuni din terenul de joc.

Ca atare, fotbalul din viitor va semana mai mult cu un joc pe computer, spun anumiți comentatori ai fenomenului care imparte suporterii, cum era si firesc, in "pro" si "contra" acestor evolutii tehnologice. O parte sustine ca fotbalul ar fi mult mai "curat" daca nu ar fi înțesat de tehnologie, iar partea cealaltă susține ca in felul acesta ar fi, însa, mult mai "corect".

