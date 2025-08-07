Google a prezentat modelul Genie 3, un AI capabil să simuleze medii realiste, deschizând drumul către instruirea roboților și vehiculelor autonome

Google DeepMind a prezentat modelul Genie 3, un nou sistem AI capabil să simuleze medii realiste, deschizând drumul către instruirea roboților și vehiculelor autonome și apropiindu-se astfel de obiectivul inteligenței artificiale generale (AGI).

Google a anunțat lansarea Genie 3, un model AI dezvoltat de divizia sa DeepMind, care permite simularea convingătoare a mediului real, potrivit stiripesurse.

Modelul poate genera scenarii complexe, precum depozite industriale sau pârtii de schi, direct din comenzi text, și este văzut ca un element esențial în cursa pentru atingerea inteligenței artificiale generale (AGI), un sistem AI capabil să efectueze majoritatea sarcinilor umane, nu doar sarcini punctuale.

Potrivit Google, Genie 3 va avea aplicații importante în antrenarea roboților și vehiculelor autonome, oferindu-le posibilitatea de a „explora" medii fizice virtuale, dar cu un grad ridicat de realism.

De exemplu, un robot ar putea învăța să opereze într-un depozit simulat, experiență ce ar putea fi transpusă ulterior în realitate.

„Ne așteptăm ca această tehnologie să joace un rol esențial în progresul către AGI, pe măsură ce agenții AI vor avea un rol din ce în ce mai mare în lume", a transmis Google DeepMind.

Modelul Genie 3 nu este disponibil publicului larg și Google nu a anunțat o dată oficială de lansare, invocând limitări actuale ale sistemului.

Demonstrații private au arătat simulări de durată mai mare decât modelele video actuale, precum Veo 3, care generează doar câteva secunde de conținut.

Genie 3 este doar unul dintre proiectele prin care Google își consolidează poziția în cursa pentru supremația în AI, într-un context în care competiția cu OpenAI și alți jucători importanți din industrie se intensifică.

Specialiștii susțin că modelele de tip „world model" ar putea ajuta inclusiv la dezvoltarea modelelor lingvistice mari. „Dacă oferim unei AI dezcorporate abilitatea de a se ‘întrupa', fie și virtual, aceasta poate explora o lume și își poate crește capacitățile," a declarat Andrew Rogoyski de la Institute for People-Centred AI, Universitatea din Surrey.